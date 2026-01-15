Los Ángeles: Entregarán Carritos Gratis a Vendedores Ambulantes

El Departamento de Oportunidades Económicas de Los Ángeles lanza una iniciativa innovadora para apoyar a los vendedores ambulantes y fomentar un comercio más regulado en la ciudad.

El Programa de Carritos de Vendedores Ambulantes, en funcionamiento por el Condado de Los Ángeles, busca facilitar la regularización del comercio ambulante. Aquellos que deseen participar deberán cumplir ciertos requisitos para acceder a carritos gratuitos y apoyo administrativo.

Según detallaron las autoridades en su página oficial, la misión principal es “apoyar y promover la venta en acera permitida dentro de las áreas no incorporadas de Los Ángeles”. Esta medida espera mejorar la calidad de vida de los comerciantes y asegurar que operen cumpliendo las normativas locales.

Beneficios para Vendedores Ambulantes

El DEO tiene como objetivo principal apoyar a tanto a nuevos como a actuales comerciantes en su proceso de regularización. Se ofrecerán carritos gratuitos, pero es fundamental resaltar que no todos los solicitantes recibirán este beneficio. La asignación de recursos dependerá de criterios como la elegibilidad, la disposición para cumplir las normativas y la disponibilidad de fondos según indicaron fuentes oficiales.

¿Cuántos Carritos Están Disponibles?

Se distribuirán un total de 281 carritos ambulantes gratuitos: 180 para zonas no incorporadas del condado y 101 para vendedores de la ciudad de Los Ángeles, en colaboración con las autoridades locales. Aquellos interesados deberán primero obtener los permisos necesarios antes de formalizar su solicitud.

Proceso de Solicitud y Requisitos

Las solicitudes se recibieron a partir del 12 de enero de 2026 y continuarán hasta agotar el suministro de carritos. Los emprendedores deben enviar su información a través del sitio oficial del programa, que analizará su elegibilidad.

Además, para aquellos que sean seleccionados, el DEO exige la asistencia a talleres relacionados con la venta ambulante y al proceso de cumplimiento de requisitos. Este proceso podría tomar hasta 12 semanas.

La Importancia de la Regularización

Los funcionarios también subrayaron que la competencia es un factor crítico en la selección de beneficiarios. Si la cantidad de solicitudes elegibles supera la disponibilidad de carritos, se aplicará un sorteo para determinar quiénes recibirán el apoyo.