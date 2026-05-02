Boca busca la victoria para alcanzar la cima

Este sábado, Boca Juniors enfrenta a Central Córdoba en Santiago del Estero, buscando una victoria que lo acerque a la cima de la Zona A del Torneo Apertura.

El encuentro, programado para las 16:15 en el Estadio Alfredo Terrera, será transmitido por TNT Sports Premium. Nazareno Arasa será el árbitro del encuentro, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Boca Busca Reponerse Tras la Caída en la Copa Libertadores

Con un impulso renovado, Boca llega a este partido con el objetivo claro de sumar tres puntos que lo mantengan en la lucha por el primer lugar de su grupo. Actualmente, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se encuentra en la segunda posición con 27 puntos, solo una unidad por detrás de Estudiantes de La Plata.

Después de la amarga derrota contra Cruzeiro que puso fin a su racha de 14 partidos invicto, el equipo buscará retomar el camino de la victoria y solidificar su posición en el torneo local.

Las Novedades en el Once Inicial

Úbeda ha convocado a un total de 24 futbolistas, aunque Camilo Rey Domenech queda fuera de la delegación tras participar en la Reserva. Para este partido, se anticipan múltiples cambios en la alineación inicial, con Leandro Brey como único titular que se mantendrá en el puesto.

Un Mediocampo Renovado

La gran noticia es el regreso de Williams Alarcón, quien se unirá a Tomás Belmonte en el mediocampo. Además, Ángel Romero podría tener un rol destacado en el ataque, alineándose junto a Exequiel Zeballos y Alan Velasco, dejando a Milton Giménez como referencia en la delantera.

Central Córdoba: Un Rival en Busca de Redención

Por otro lado, Central Córdoba, que ocupa la decimotercera posición con 16 puntos, buscará dar la sorpresa. Tras un empate sin goles frente a Lanús en la última fecha, el equipo santiagueño no tiene chances de clasificar a los playoffs, pero intentará dejar una buena imagen ante su público.

Formaciones Probables

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Alan Velasco, Ángel Romero, Exequiel Zeballos; Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Detalles del Partido:

Estadio: Alfredo Terrera

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

Hora: 16:15

Transmisión: TNT Sports Premium