Base secreta en Ucrania: Drones a 2,000 km que matan miles de soldados rusos mensualmente

Una nueva etapa en la guerra de Ucrania se hace evidente con la intensificación de los ataques aéreos. Robert Brovdi, comandante de sistemas no tripulados del ejército ucraniano, comparte su enfoque audaz y disruptivo.

Brovdi: La voz detrás de los drones ucranianos

El soldado ucraniano Robert Brovdi describe cómo su unidad está llevando la guerra a las tierras rusas para que el enemigo también sienta el peso del conflicto. A medida que los ataques de largo alcance se multiplican, Brovdi asegura que su equipo de drones no solo realiza ataques, sino que también frena el avance ruso, causando pérdidas significativas.

Un nuevo horizonte bélico: drones de largo alcance

En una reciente entrevista con la BBC, Brovdi detalló que los ataques a las instalaciones energéticas rusas están causando un daño crítico. “El ‘pájaro’ ucraniano vuela donde quiere”, declaró, enfatizando la capacidad de los drones de alcanzar más de 1000 km.

Preparándose para el lanzamiento

Desde un lugar secreto en el este de Ucrania, los equipos trabajan rápidamente. En un campo cubierto por la lluvia, los drones están listos para despegar, lanzándose hacia Rusia como pequeños aviones. “El impacto de estos ataques es enorme”, indicó el presidente Zelenski, refiriéndose a las pérdidas millonarias para Moscú.

Justificación de los ataques

Brovdi sostiene que las refinerías de petróleo son objetivos militares legitimizados por su papel en financiar la guerra. “Si permiten que Putin ataque, deben ser destruidas”, enfatiza. Desde la costa rusa de Tuapse, la población se ha manifestado contra la ‘lluvia tóxica’ resultante de los recientes ataques.

El refugio de alta tecnología

El centro de mando de Brovdi, ubicado en una caverna subterránea, está lleno de monitores y de un equipo dedicado a enviar y recopilar datos de los drones. A pesar de ser solo el 2% del ejército, su unidad es responsable de un tercio de los objetivos destruidos, con una tasa de pérdida sorprendentemente baja.

Transformación radical: del arte a la guerra

Antes de la guerra, Brovdi era un comerciante de cereales y coleccionista de arte. Su vida cambió drásticamente al unirse a la defensa territorial justo antes de la invasión rusa. Como líder de la 414ª Brigada, implementó drones que revolucionaron la forma de hacer guerra, permitiendo realizar ataques coordinados.

Una estrategia de desgaste

Brovdi planea no solo atacar, sino también reducir el número de efectivos rusos. “Hemos de eliminar a más soldados enemigos de los que pueden reclutar”, declara, con un enfoque claro en la defensa y la contención.

Objetivo: la moral rusa

Además de las operaciones aéreas, Brovdi busca impactar la moral en Rusia. Con imágenes de devastación en los medios ucranianos, espera que más ciudadanos rusos cuestionen la guerra. “Con cada dron, queremos que se pregunte si este conflicto es realmente necesario”, apuntó.