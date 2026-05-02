El gobierno de la ciudad eleva un 28% el precio de la VTV

A partir de marzo, los conductores en la Ciudad de Buenos Aires enfrentarán un incremento del 28% en el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), una medida que afectará a miles de usuarios que deben cumplir con este trámite esencial.

El aumento en la VTV, que se equipara al control existente en otras provincias, tiene como objetivo validar el estado mecánico y de seguridad de los vehículos que circulan en la vía pública. Este ajuste responde a la creciente inflación y el aumento de costos operativos, buscando asegurar la continuidad y calidad de los servicios relacionados.

Nuevos Tarifarios para Autos y Motos

De acuerdo con las autoridades, el ajuste en los costos implicará que los autos particulares paguen un monto mayor al establecido hasta abril, mientras que las motos también verán un incremento adecuado a su categoría. Esta actualización se justifica como necesaria para mantener en funcionamiento el sistema de control y vigilancia.

Reducción de Siniestros Viales

Desde el Ejecutivo porteño, se enfatiza que la revisión técnica no solo es un trámite obligatorio, sino una herramienta crucial para disminuir accidentes de tránsito y mejorar las condiciones de circulación en la ciudad. Además, subrayaron que circular sin la VTV vigente puede acarrear multas y la retención del vehículo.

Un Gasto Adicional en el Presupuesto Mensual

Este aumento se suma a otros incrementos en servicios y trámites implementados desde mayo, lo que genera un nuevo costo que los automovilistas deberán considerar en su presupuesto. Para muchos, especialmente aquellos que deben realizar esta verificación pronto, representa una carga financiera adicional.

Preocupaciones de los Consumidores

Organizaciones de consumidores no han tardado en manifestar su preocupación por el impacto acumulativo de estos aumentos. Argumentan que la situación económica de los sectores medios se ha vuelto difícil, frente a un contexto de múltiplas subas en servicios esenciales y obligaciones administrativas.