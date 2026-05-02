Premios que Transforman: Industria, Mapa y Poder Regional

Los Premios Platino se han posicionado como la máxima distinción del cine y la televisión en Iberoamérica. La próxima gala, que se llevará a cabo el 9 de mayo en Riviera Maya, reafirma su importancia como un evento clave para el sector.

La Consolidación de una Comunidad Audiovisual

En solo trece años, los Premios Platino han trascendido su función original, convirtiéndose en un verdadero motor de integración para el audiovisual iberoamericano. A través de la colaboración entre EGEDA y FIPCA, no solo se premian las mejores producciones del año, sino que se construye una narrativa de industria que involucra mercados, circulación y una mirada hacia el futuro internacional.

Un Catálogo Diverso de Nominaciones

La edición de 2026 cuenta con 49 obras nominadas, abarcando cine y series de 14 países. Esta diversidad no solo refleja el talento artístico, sino que también presenta distintas formas de producción que coexisten en un panorama cultural en constante cambio. Entre las nominaciones, «Belén» y «Los domingos» se destacan por su fuerte impronta autoral, mientras que «O agente secreto» y «Sirât» representan exitosos modelos de coproducción internacional.

Crecimiento en el Ámbito Televisivo

El auge de las series se hace evidente, con «El Eternauta» liderando las nominaciones con 13. Este título y «Anatomía de un instante» ponen de relieve el creciente papel de la televisión en el ecosistema audiovisual contemporáneo. La inclusión de producciones como «Chespirito: sin querer queriendo» demuestra la capacidad del sector para reinventar y reinterpretar íconos de la cultura popular.

Argentina en el Centro de la Escena

Argentina se posiciona con fuerza en esta edición, destacándose con «Belén», que aborda la temática de los derechos reproductivos y ha sido reconocida en múltiples categorías. La serie «El Eternauta» también resuena fuerte, sumando talentos como Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia. Esta presencia subraya la capacidad del país para generar contenido relevante y de calidad que resuena tanto a nivel local como regional.

Guillermo Francella: Un Homenaje a la Trayectoria

El galardón especial a Guillermo Francella reconoce sus más de 40 años de contribuciones al cine, la televisión y el teatro. Su habilidad para adaptarse a las nuevas corrientes de la industria y su carisma le han valido un lugar destacado en el corazón del público y la crítica, lo que refuerza su vigencia en el panorama actual.

Impulsando la Proyección Internacional

La transmisión de los Premios Platino será un esfuerzo por amplificar el alcance del audiovisual iberoamericano, con cobertura en América Latina, España y Estados Unidos. Este enfoque no solo aporta visibilidad, sino que también asegura un espacio para que las producciones regionales compitan en un mercado global cada vez más desafiante.

Un Futuro Prometedor para el Audiovisual Iberoamericano

Los Premios Platino 2026 son más que una simple ceremonia; representan un movimiento hacia la consolidación de una identidad audiovisual única en Iberoamérica. Hoy, la región aspira a articular cine, series y plataformas bajo un mismo marco, celebrando su diversidad y proyección global en un entorno en constante evolución.