La oposición impulsa Ficha Limpia al margen del paquete electoral del Gobierno

La disputa por la aplicación de la Ficha Limpia intensifica la tensión en el Congreso. La presidenta del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, anunció su intención de convocar una sesión especial para tratar esta normativa, independientemente del paquete de reformas electorales que impulsa el Gobierno.

La presidenta del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, ha manifestado su firme deseo de que la Ficha Limpia sea discutida de manera independiente, sin estar atada al conjunto de reformas electorales que ha presentado el oficialismo. «Es injusto que la Ficha Limpia se mezcle con otros temas; es una causa que nos une a todos los argentinos de bien», afirmó Scaglia. La semana que viene, su bloque solicitara una sesión específica para tratar este punto clave.

El Respaldo Ambiguo de La Libertad Avanza

Durante la sesión informativa del miércoles, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió de manera ambigua ante la propuesta de Scaglia. Si bien reconoció que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) está trabajando en una reforma electoral integral que incluye la Ficha Limpia, también destacó la necesidad de que cualquier discusión sobre el tema se alinee con los objetivos más amplios de la reforma. “Si esto avanza en esa dirección, seguramente lo acompañaremos”, aseguró Adorni, enfatizando su compromiso con una norma sólida que potencie la transparencia en el sistema electoral.

Complicaciones en el Camino Legislativo

Aunque La Libertad Avanza está considerando la propuesta, han dejado claro que no cederán ante presiones. «No nos van a correr», repitieron desde el bloque. En este contexto, planean seguir la estrategia del oficialismo, que ha depositado el proyecto en el Senado, y esperar el desarrollo de la situación allí.

Sin embargo, la situación se complica. La UCR y otras fuerzas han expresado su deseo de modificar las PASO en lugar de eliminarlas por completo, lo que añade un grado de incertidumbre a la votación sobre la Ficha Limpia.

Desconfianza y Estrategias Cruzadas

La oposición se siente atrapada en una dinámica en la que el oficialismo parece haber incorporado la Ficha Limpia en un paquete de reformas para presionar a la oposición a aprobar toda la legislación. Una legisladora del bloque dialoguista comentó: «Lo que buscan es tener un argumento para señalar a quienes no apoyen el paquete».

El rechazo a las mega leyes es una crítica recurrente hacia el Gobierno, que suele agrupar varios temas en un solo proyecto. «Deberían presentar leyes de forma más clara y diferenciada», opinó un diputado opositor, sugiriendo que la falta de claridad les complica a todos los legisladores.

Una Nueva Oportunidad de Diálogo

La intención de la oposición es convocar a una «multisesión» en las próximas semanas, lo que permitiría discutir varios temas al mismo tiempo, tentativamente para «pescar» el interés de la mayor cantidad posible de legisladores y empujar la discusión hacia las respectivas comisiones.

En medio de este panorama, el oficialismo también tiene en agenda otras leyes, como la conocida como Ley Hojarasca, que requiere atención en la cámara baja.

A lo largo de los años, la Ficha Limpia ha emergido como un tema recurrente en el debate político. Si realmente existiera un consenso genuino por parte de todos los actores, esta ley, que se ha aportado en diversas ocasiones desde 2016, ya sería parte del marco legal argentino.

Un Proyecto que Gana Fuerza

En abril, impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, varias iniciativas sobre la Ficha Limpia fueron presentadas simultáneamente en ambas cámaras del Congreso. Scaglia fue la encargada de presentar una de ellas, que amplía las causalidades de inelegibilidad a actos graves como la corrupción y, por primera vez, a los deudores alimentarios morosos, un tema que ha cobrado relevancia en el debate social.