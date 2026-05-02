‘Me duele no llegar a tiempo’: A los 22 años, lucha por los derechos de la infancia

Descubre cómo Lupe, a sus 22 años, impulsa un cambio real en las infancias vulnerables de Argentina a través de su organización "Volver".

Lupe, una joven apasionada por la escritura y la educación, se ha convertido en el rostro de una misión importante: garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de vivir su infancia plenamente. Criada en un entorno privilegiado de Buenos Aires, su vida cambió al conocer a Maia, una niña de Añatuya, que a sus siete años enfrenta realidades muy distintas a las suyas. Esta experiencia impactante la llevó a fundar «Volver», una organización que busca cerrar brechas y brindar oportunidades a aquellos que más lo necesitan.

El Encuentro que Transformó a Lupe

La historia de Lupe de la Cuesta gira en torno a su encuentro con Maia. En medio de un viaje de voluntariado, Lupe desafía las diferencias que la separan de la pequeña. Aunque al principio enfrenta la cruda realidad de la desigualdad, descubre conexiones inesperadas cuando ambas comparten su amor por el color rosa y la música de Tini Stoessel. Este vínculo la motiva a cuestionar su entorno y buscar un cambio.

La Fundación de «Volver»

Retornando de su viaje, Lupe siente una inquietud: “¿Qué pasará con todas estas experiencias compartidas?”, se pregunta. Así nace «Volver», con la misión de asegurarse de que los niños continúen jugando y soñando. La esencia de esta organización radica en no solo conectar con los chicos durante breves momentos, sino en establecer relaciones duraderas y significativas.

De la Teoría a la Acción

Bajo su liderazgo, un grupo de voluntarios comienza a visitar el hogar «María del Rosario» en el barrio de Parque Chas. La alegría de las actividades, desde hacer pulseras hasta jugar al fútbol, revitaliza tanto a los jóvenes como a los niños. Lupe comparte: “Nos llamamos Volver, y si no vas a volver, no vengas”. Este principio rige su compromiso con cada niño que entra en contacto con la organización.

Desafíos y Reflexiones

Al recordar sus años en el colegio, Lupe menciona cómo las experiencias de servicio despertaron su conciencia social. Reconoce el peso de su privilegio y la responsabilidad que viene con él. “Nos enfrentamos a infancias muy diferentes a la nuestra”, reflexiona, especialmente con respecto a Maia, quien no conocía las vocales en su edad. Esto la lleva a preguntarse: “¿Cómo podemos olvidar lo que hemos visto?”

El Impacto de la Resiliencia

Lupe destaca la resiliencia de los niños en situaciones vulnerables. A pesar de las adversidades, muchos de ellos continúan esforzándose por un futuro mejor. En sus palabras, “A estos chicos que quieren que les vaya bien, hay que ayudarlos”. Lupe se siente conmovida por la fortaleza que demuestra cada niño, lo que la impulsa a seguir adelante en su misión.

Expandir las Fronteras del Amor

«Volver» no solo se queda en las actividades semanales; mueve corazones al fomentar la creación de lazos personales. Lupe actúa como referente afectiva de niños, asegurando que se sientan valorados y queridos. “La vida familiar es algo que todos los niños merecen vivir”, recalca, ilustrando la importancia del amor y la atención constante en sus vidas.

Juntos por un Futuro Inclusivo

La historia de Lupe y «Volver» es un poderoso testimonio sobre cómo una joven puede marcar la diferencia en el mundo. Al alentar a otros a sumarse a su causa, asegura que “si tienes una inquietud, únete a nosotros”. La transformación está en marcha, y con cada acción, cada sonrisa compartida, están construyendo un futuro más esperanzador para todos.