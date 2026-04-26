Búfalo en Santa Fe: Una nueva opción para el consumo de carne en el país

La carne de búfalo se perfila como una alternativa nutritiva en el mercado argentino, comenzando su expansión en la provincia de Santa Fe. Jerónimo Jaeggi, presidente de la Asociación de Productores de Búfalos de Santa Fe, comparte detalles sobre esta prometedora iniciativa.

El auge de la carne de búfalo en Argentina es una tendencia reciente que busca redefinir la oferta cárnica nacional. En dialogo con Canal E, Jerónimo Jaeggi destacó el esfuerzo conjunto de los productores de Santa Fe para posicionar esta carne como una opción más dentro de los hábitos alimenticios de los argentinos.

Una Opción en Crecimiento

El grupo de productores se unió hace aproximadamente un año con el objetivo de ofrecer una carne saludable. “Estamos creando una opción alternativa para el consumo cárnico en la provincia y, potencialmente, a nivel nacional,” expresó Jaeggi.

Valor Nutricional Inigualable

Uno de los puntos fuertes de la carne de búfalo radica en su excelente perfil nutricional. Jaeggi subrayó que se trata de una carne rica en proteínas, baja en grasas, y con altos niveles de hierro y zinc, además de ser una buena fuente de omega-3.

Beneficios para la Salud

El consumo de carne de búfalo también ha mostrado beneficios para la salud, especialmente en la mejora de los niveles de colesterol y ácido úrico. “Hay estudios que indican que quienes consumen esta carne han visto una notable reducción en estas métricas de salud,” añadió el presidente de la asociación.

Un Mercado en Expansión

Esta carne no solo tiene un gran potencial en el ámbito local, sino que también se está estableciendo en nichos internacionales, especialmente en Europa y Estados Unidos, donde es valorada por los atletas. “El consumo en estos países se alinea mucho con las demandas de alto rendimiento,” detalló Jaeggi.

Una Solución Productiva ante Desafíos Climáticos

Además de sus cualidades nutricionales, la producción de búfalos se encuentra bien adaptada a climas adversos y terrenos difíciles. Muchos productores comenzaron esta actividad como un hobby, y rápidamente se dieron cuenta de las ventajas económicas y productivas que ofrece, especialmente en terrenos de baja calidad.