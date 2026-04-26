Agroexportaciones: Un espectacular inicio de año en el primer trimestre

Las exportaciones del sector agroindustrial en Argentina han despegado con un crecimiento notable del 15,5% en el primer trimestre de 2026, según lo revelado por el Consejo Agroindustrial Argentino. Germán Iturriza, consultor del mercado de granos, compartió estas cifras alentadoras en Canal E.

Iturriza destacó que “el primer trimestre fue espectacular”, pero subrayó que gran parte de este resultado se debe a decisiones anteriores, como la eliminación de los derechos de exportación, que sigue influyendo en las estadísticas actuales.

Desempeño por Sectores: Un Análisis Detallado

El notable salto en las exportaciones se debe principalmente a la actividad en sectores específicos. En marzo, las ventas externas aumentaron un 31,4% interanual, alcanzando los 4.700 millones de dólares. En comparación con 2025, el incremento acumulado del trimestre fue del 15%. Sin embargo, no todos los productos mostraron la misma tendencia.

Al desglosar los datos, Iturriza señaló que el crecimiento se debió al trigo, el girasol y la carne, mientras que el complejo sojero y el maíz evidenciaron un rendimiento más débil. «Se han alcanzado récords en las exportaciones de trigo y girasol, mientras que las cifras de maíz y soja han disminuido», comentó.

La Soja y su Estrategia Comercial

La situación de la soja se relaciona con decisiones comerciales tomadas anteriormente. «Al establecer el negocio, se aprovechó la eliminación de derechos de exportación, y ahora el complejo sojero ha programado embarques de manera intensa; sin embargo, no se espera que abril, mayo o junio tengan el mismo impulso», explicó Iturriza.

En cuanto al maíz, el contexto internacional ha sido determinante. «Estados Unidos está exportando maíz a un ritmo excepcional», afirmó, y añadió que las políticas comerciales estadounidenses han alterado la demanda global, generando un aumento notorio en la necesidad de maíz proveniente de ese país.

Girasol: Una Historia de Éxito

El girasol ha sido uno de los grandes protagonistas en el primer trimestre, con lo que Iturriza calificó de «extraordinario» el desarrollo de este sector, impulsado por una producción local que supera las 6 millones de toneladas y un entorno internacional favorable. «Estamos exportando girasol a Europa, siendo Bulgaria el principal comprador», destacó.