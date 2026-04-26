Tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: Trump ileso y sospechoso arrestado en el Hilton de Washington

Un tiroteo en la última cena de corresponsales de la Casa Blanca ha dejado a todos sin aliento. Donald y Melania Trump fueron evacuados rápidamente mientras el sospechoso, que ya se encuentra bajo custodia, desató el pánico en la reunión.

Un Incidente Alarmante

La noche del evento se tornó dramática cuando se escucharon disparos en el Hotel Washington Hilton, un lugar con un oscuro pasado ya que fue escenario de un intento de asesinato contra el ex presidente Ronald Reagan en 1981. Los asistentes, en sus mejores galas, se lanzaron a esconderse bajo las mesas mientras los agentes del Servicio Secreto evacuaban el salón.

Detalles del Sospechoso

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de Torrance, California, fue sometido sin resistencia. Informes de la policía indican que Allen probablemente apuntó a funcionarios administrativos, incluyendo al propio Trump. Sin embargo, tras el evento, el ex presidente expresó sus preocupaciones sobre la seguridad del local, sugiriendo la construcción de un nuevo salón más seguro en la Casa Blanca.

Nueva Información Revelada

El fiscal general interino, Todd Blanche, compartió que el sospechoso será procesado en un tribunal federal por varios cargos graves, incluyendo el intento de matar a un oficial federal. Los expertos aún investigan si había alguna conexión internacional detrás de este ataque.

La Reacción de Buckingham Palace

El Rey Carlos III, quien está por comenzar una visita oficial a Estados Unidos, se mantiene al tanto de los acontecimientos y se siente aliviado de que Trump y la primera dama no resultaran heridos. Las discusiones sobre el impacto del tiroteo en los planes de la visita están en curso.

Impacto y Reflexiones

El ambiente de la cena, típicamente festivo, se convirtió en un recordatorio escalofriante de las tensiones actuales. Los testimonios de quienes vivieron el momento describen un caos similar al de una película, una imagen clara de lo inestables que son los eventos políticos en la actualidad.

Actualizaciones Continuas

Se espera que se realicen más presentaciones sobre los detalles del incidente. Mantente informado mientras la situación continúa desarrollándose.