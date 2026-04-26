Adolescente emprendedora: cómo un trago adulterado inspiró su exitoso negocio

Shirah Benarde, a los 16 años, creó un producto que se ha vuelto crucial en la lucha contra la manipulación de bebidas, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento y seguridad para muchos.

Un Comienzo Inesperado

Con solo una liga para el cabello y unas medias viejas de su madre, Shirah dio vida a Nightcap, una idea que surgió tras la experiencia traumática de una amiga que fue drogada en un bar. Ese momento la llevó a reflexionar sobre la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres y hombres jóvenes durante las salidas nocturnas.

Un Problema Real

El fenómeno de la manipulación de bebidas, conocido en inglés como drink spiking, representa una amenaza significativa, especialmente para los más jóvenes, y muchas veces queda sin denuncia. «Mi amiga no fue al hospital y nunca supo qué le habían dado; eso es algo que las víctimas llevan consigo para siempre», explica Shirah, quien se sintió impulsada a actuar.

La Idea que Cambió Todo

La inspiración para Nightcap llegó a Shirah en un sueño. «Me desperté, corrí por la casa, tomé unas medias y una goma para el cabello, y creé el primer prototipo», recuerda con orgullo. Su invención es un cubrevasos que se puede llevar como una pulsera y que cubre la bebida para evitar la manipulación.

El Impacto de su Propuesta

Shirah y su padre comenzaron a desarrollar la idea, contactando a artesanos locales y trabajando en el diseño. «No sabíamos lo que hacíamos, pero creíamos que esto podía salvar vidas», menciona. Con una recaudación inicial de $30,000, Nightcap comenzó a captar la atención en universidades y redes sociales.

Crecimiento y Reconocimiento

Tras participar en el programa Shark Tank, Shirah logró una inversión clave de $60,000 que catapultó su negocio. «Fue un momento surrealista para mí; solo tenía 17 años y había empezado menos de un año antes», admite. Con el apoyo de inversores, las ventas de Nightcap superaron los $2 millones en el primer año después del programa.

Salvando Vidas a Través de la Conciencia

Shirah se dedica a generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan quienes salen de fiesta. Ha colaborado con organizaciones para proporcionar cubrevasos de forma gratuita y ha trabajado en cambios legislativos para aumentar la protección de los jóvenes. «Sabemos que hemos salvado vidas y eso valida todo nuestro esfuerzo», concluye.

El Futuro de Nightcap

La valoración de Nightcap ha crecido junto con su popularidad, con ingresos anuales en constante aumento. Shirah se ha comprometido a continuar luchando contra el problema de la manipulación de bebidas y a promover un clima de seguridad y conciencia en el ámbito social.

Un Mensaje de Esperanza

La historia de Shirah es un testimonio de cómo una idea puede originarse de una experiencia dolorosa y transformarse en una fuerza positiva. Con Nightcap, ella ha demostrado que, aunque los problemas pueden ser grandes, las soluciones pueden surgir de la creatividad y la determinación de los jóvenes.