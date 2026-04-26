Conflito EE. UU.-Israel vs. Irán: Tensión en Medio Oriente, cobertura en vivo

Título: Trump Rechaza Propuesta de Paz Irani: "Podría Haber Sido Mejor"
Bajada: El presidente de Estados Unidos se pronunció sobre la reciente oferta de Irán, asegurando que hay condiciones esenciales para continuar el diálogo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró recientemente que Irán presentó una nueva propuesta de paz que, a su juicio, no cumplió con las expectativas. Durante una conferencia de prensa antes de abordar el Air Force One de regreso a Washington, Trump comentó: «Nos entregaron un documento que podría haber sido mejor. Curiosamente, solo 10 minutos después de rechazarlo, recibimos uno mucho más favorable».
A pesar de no proporcionar detalles específicos sobre la oferta, Trump subrayó que el país persa está dispuesto a «ofrecer mucho». Sin embargo, reiteró que Estados Unidos no negociará en términos que incluyan el acceso de Irán a tecnología nuclear. «Una de nuestras condiciones importantes es que Irán no posea armas nucleares», agregó el presidente estadounidense.
Además, Trump aseguró que las negociaciones están abiertas y que «pueden llamarnos en cualquier momento». Con tono optimista, concluyó: «Tenemos todas las de ganar».