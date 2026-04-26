La inflación podría disminuir en abril de 2026: ¿Qué IPC estima la City?

La inflación en abril se perfila como una sorpresa positiva, con estimaciones que sugieren una posible desaceleración en los precios, especialmente en el sector alimentario. A pesar de esto, otros rubros continúan bajo presión.

La inflación de abril podría ubicarse por debajo del 3%, según las proyecciones de diversas consultoras privadas, alineándose con las expectativas del Gobierno tras los resultados de marzo.

Tras el índice de precios al consumidor que alcanzó un 3,4% en marzo, las proyecciones indican un posible cambio en la tendencia inflacionaria.

Datos Reveladores sobre la Inflación

El último informe de la consultora LCG señala que los precios de los alimentos experimentaron un incremento del 1,4% en la tercera semana de abril. Sin embargo, esto se compensa con una caída del 0,4% en la primera semana y un aumento del 0,5% en la segunda.

En total, los alimentos han acumulado un aumento del 1,5% en las últimas cuatro semanas, lo que indica una desaceleración notable en comparación con períodos anteriores más volátiles.

La consultora Econviews estima que el aumento promedio en alimentos y bebidas en supermercados fue del 1,6% en este mismo lapso.

Por su parte, Eco Go proyecta una inflación mensual cercana al 2,3% para abril, basándose en datos hasta mediados de mes y la evolución reciente de precios. «Abril está marcado por la desaceleración en alimentos, lo que ayuda a compensar otros rubros que aún ejercen presión,» comentan desde la consultora, resaltando que factores como el congelamiento de combustibles y el arrastre del 8% de marzo aún influyen.

Si estas proyecciones se confirman, representarían el fin de una racha de 10 meses consecutivos de aumentos sostenidos en los precios.

Estrategia del Banco Central para Contener la Inflación

En un movimiento calculado para anclar las expectativas de precios, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) está implementando una conocida «mini banda» cambiaria.

Este nuevo sistema busca ofrecer estabilidad al mercado y minimizar saltos bruscos en el tipo de cambio que puedan trasladarse a los precios en los comercios.

Desde enero de 2026, el BCRA trasladó su enfoque de ajuste fijo al indexar el techo y el piso de su banda de intervención según el último dato de inflación del INDEC. La operativa actual establece límites críticos:

Límite Inferior (Piso): Aproximadamente $823, donde el Central intervendría comprando divisas para mantener la cotización.

Límite Superior (Techo): Supera los $1.693 al final de abril, punto donde se venderían reservas para evitar un incremento excesivo.

Zona de Confort: El dólar mayorista rounda los $1.387, lo que proporciona al BCRA la flexibilidad necesaria para acumular reservas.

Esta «mini banda» funciona como un ancla psicológica, alejando el tipo de cambio oficial de su límite superior y reduciendo la presión sobre los dólares financieros, lo que ayuda a moderar la inflación.