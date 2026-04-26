Macri enfrenta presión del PRO y el círculo rojo para sumarse a la contienda

Título: Macri y Rocca: Una Cena Reveladora que Sostiene el Futuro Político Argentino

Bajada: En medio de las Pascuas, el businessman Paolo Rocca lanzó un mensaje directo para Mauricio Macri, destacando la incertidumbre en la industria nacional ante la llegada de Milei.

El 5 de abril no fue solo un día festivo de Pascuas; se convirtió en un punto de inflexión en el panorama político argentino. Durante unaCena en su exclusivo hogar, Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, reunió a Mauricio Macri y su círculo cercano, donde planteó preocupaciones sobre el futuro del país y la viabilidad de la administración de Javier Milei.

Un Mensaje Directo en la Mesa

En este banquete, Rocca dejó en claro que la era Milei podría ser insostenible, afectando gravemente a la industria nacional. Su propuesta fue clara: desea que Macri considere postularse nuevamente a la presidencia en 2027, ofreciendo una alternativa a la propuesta libertaria.

Expectativas y Presiones del Circulo Empresarial

Los mensajes de Rocca no eran nuevos para Macri, quien ha registrado un creciente clamor entre los empresarios por su posible retorno a la arena política. En este escenario, las palabras de Rocca reflejan un descontento generalizado tanto en el sector industrial como en otros ámbitos económicos.

Alternative Racional y Críticas a Milei

Durante la velada, el exmandatario entendió que Rocca representa un malestar colectivo. Se discutieron alternativas “racionales” en contraposición a las políticas de Milei, quien ha descalificado a Rocca en ocasiones previas. Esta crítica subraya la creciente tensión entre el empresario y el actual gobierno.

Un Futuro Político en Suspenso

Aunque Macri aún no ha tomado una decisión sobre su futuro político, es evidente que las demandas de su partido y el reclamo de una parte del sector empresarial están resonando con fuerza en su entorno. La presión lo ha llevado a reconsiderar su postura, a diferencia del año pasado.

Fortaleciendo el PRO a Nivel Nacional

Los debates en su círculo más cercano, liderados por el diputado Fernando de Andreis, se centran en revitalizar al PRO y aumentar su presencia en las elecciones en todas las provincias. Las recorridas, apodadas el “Próximo paso tour”, están en marcha para fomentar la participación y fortalecer el partido.

Percepciones Cambiantes en el Ámbito Político

Aunque las encuestas aún no favorecen a Macri directamente, observan una disminución en la popularidad del gobierno actual y de Milei, lo que podría ofrecerle un espacio más competitivo en el futuro. Esta nueva ecuación política sitúa al expresidente en un lugar más favorable que hace un año.

La Voz de los Gobernadores y Empresarios

Macri también se mantiene atento a las preocupaciones planteadas por los gobernadores de su mismo partido. Durante encuentros recientes, Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés han destacado la falta de apoyo del gobierno nacional, subrayando la difícil situación que enfrentan en sus gestiones.

Preocupaciones en el Sector de la Construcción

Por otro lado, las quejas de la Cámara de la Construcción han resaltado la crisis en infraestructura del país, denunciando el déficit en mantenimiento y la paralización de obras. Ante esta situación, Macri, que ha hecho de las obras públicas un eje central en su gobierno, escucha atentamente las preocupaciones del sector.

Una Situación Crítica que No Se Puede Ignorar

La Cámara ha señalado que Argentina pierde alrededor de 25 mil millones de dólares anualmente por falta de un mantenimiento adecuado. Este alarmante dato llegó a oídos de Macri, quien ha sido un firme defensor de las obras públicas durante su gestión.