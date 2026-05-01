Casa Rosada reabre la sala de prensa con nuevas restricciones para periodistas

La Casa Rosada vuelve a ser el epicentro de la actividad periodística este lunes, tras un cierre polémico. Sin embargo, los periodistas deberán adaptarse a un nuevo régimen de control más riguroso.

El Gobierno nacional ha decidido reinaugurar la sala de prensa de la Casa Rosada, tras varios días de clausura que generaron tensiones y controversias. A partir de ahora, el acceso de los trabajadores de los medios estará marcado por nuevas restricciones y un esquema de supervisión más estricto.

Controles Más Estrictos para los Medios

La decisión de reabrir se tomó tras una reunión entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Aunque se confirma el regreso a la sala, los periodistas deberán enfrentar un endurecimiento de los controles, especialmente en lo relacionado a la captura de imágenes y la utilización de dispositivos tecnológicos dentro de la sede gubernamental.

Motivos detrás de la Polémica

Esta reestructuración en la dinámica de trabajo surge tras el análisis de sistemas de seguridad durante el cierre. Según fuentes del Gobierno, se revisaron cámaras de vigilancia y equipos de control con el objetivo de reforzar la seguridad en la Casa Rosada.

Uno de los puntos más debatidos ha sido el uso de anteojos inteligentes por parte de algunos periodistas, práctica que el Gobierno considera irregular. “Eso nunca se había hecho”, subrayaron, destacando que las preocupaciones no solo se centran en el material que se publicó, sino también en el que quedó sin difusión.

Regreso del Periodismo a la Casa Rosada

A pesar de las estrictas normas, desde este lunes todos los periodistas acreditados podrán volver a ingresar, incluyendo a aquellos que habían sido previamente excluidos. Este paso busca aliviar las tensiones, aunque no implica una flexibilización en las políticas de control.

El retorno también coincide con la reanudación de las conferencias de prensa encabezadas por Adorni, que no se realizaban desde finales de marzo.

Controversias en el Debate Mediático

El funcionario también ha sido objeto de críticas relacionadas con su patrimonio, señalando que las explicaciones sobre este asunto deben darse ante la Justicia y denunciando una “carnicería mediática” por parte de algunos medios.

Aunque el oficialismo ve el retorno a la sala de prensa como un posible punto de inflexión para normalizar las relaciones con los medios, la desconfianza sigue presente, ahora marcada por un régimen de controles más estrictos dentro de la Casa Rosada.