Takenos: La app que simplifica el acceso a la economía global

La llegada de Takenos está cambiando la dinámica de las inversiones globales, permitiendo a los usuarios acceder a mercados internacionales de forma sencilla y rápida desde su celular.

El auge de las fintech está redefiniendo la manera en que los argentinos gestionan sus inversiones. En este nuevo panorama, Lucas Posada, creador de Takenos, compartió con Canal E cómo esta innovadora billetera virtual habilita a los usuarios para invertir en mercados globales a través de tecnología blockchain.

Una Plataforma Global al Alcance de Todos

El propósito de Takenos es ofrecer una experiencia similar a las aplicaciones locales de pago, pero con un enfoque internacional. “Takenos proporciona una billetera virtual que enfrenta los desafíos que enfrentan muchas personas al intentar acceder a la economía globalizada”, comentó Posada.

Acceso Simplificado a Inversiones

Una de las características más destacadas de la aplicación es su nuevo módulo de inversiones. Según Posada, “implementamos tecnología innovadora relacionada con la tokenización de acciones”, permitiendo a los usuarios interactuar con activos de manera eficiente.

Blockchain: El Corazón de Takenos

La tecnología blockchain juega un papel crucial en este proceso. “Facilitamos la transferencia de activos tradicionales al ecosistema blockchain, permitiendo que los argentinos accedan a estas oportunidades de inversión con solo dos o tres clics”, afirmó.

Importante mencionar que en Takenos, los usuarios no compran acciones directamente, sino tokens que representan estas acciones. “Esto es posible gracias a Hondo, una compañía regulada en Estados Unidos que se conecta directamente con el mercado”, explicó el fundador.