Castraciones Gratuitas y Mejora en el Cuidado de Mascotas en Puerto Iguazú

La Dirección de Zoonosis de Puerto Iguazú ha lanzado un programa de castraciones gratuitas, con el objetivo de promover la salud animal y fomentar una convivencia responsable entre los vecinos.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa Municipal de Control Poblacional y Tenencia Responsable, impulsado por el Municipio de Puerto Iguazú. A través de este programa, se busca garantizar un entorno más seguro y saludable para todos.

Servicios veterinarios sin costo

Además de la castración, el Departamento de Zoonosis ofrece atención veterinaria gratuita, enfocada en el bienestar integral de perros y gatos. Los interesados pueden acceder a estos servicios en la sede ubicada en calle Los Tordos, al lado del Corralón Municipal, desde las 7 hasta las 9:30 horas.

Atención integral para mascotas

Entre los servicios disponibles se destacan la vacunación antirrábica, atención clínica primaria, desparasitación y test de leishmaniasis, este último bajo criterio profesional. Los funcionarios del Municipio resaltan que estos esfuerzos son fundamentales para mejorar la salud pública y asegurar el bienestar de los animales en la comunidad.

La promoción de una tenencia responsable y la accesibilidad a la atención veterinaria son pilares de este programa, reafirmando el compromiso del Municipio en el cuidado de la salud animal y la convivencia armoniosa en Puerto Iguazú.