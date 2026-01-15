El Gobierno refuerza reservas mientras el dólar se estabiliza

El Banco Central Refuerza Sus Reservas con la Mayor Compra de Dólares en 10 Meses

El Gobierno avanza en su estrategia de fortalecimiento de reservas mediante una destacada intervención en el mercado cambiario, lo que incluye una significativa compra de divisas.

Compra de Dólares y Crecimiento de Reservas

En una dinámica de mercado cambiante, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó la mayor compra neta de divisas en diez meses, acumulando un total de u$s 187 millones. Wise Capital ha señalado que esta maniobra ha acelerado la acumulación de reservas, aunque el efecto en el stock total aún no es evidente debido a los pagos a agencias internacionales.

Reservas Netas y Pagos Internacionales

Según el análisis de Federico Machado, economista de OPEN, las reservas netas se sitúan actualmente en -1.721 millones de dólares. Este cálculo incluye un repo de 3.000 millones, cuyo vencimiento se producirá en 364 días.

Crédito: X del economista Federico Machado

Desempeño del Dólar Oficial y Expectativas del Mercado

Desde la intervención del BCRA, el dólar oficial ha mostrado un descenso, estableciéndose en $1.475 para la venta y $1.425 para la compra. La banda cambiaria, que marca un techo de $1.543,20, muestra una clara separación respecto a estas cifras.

Reacciones en el Mercado de Cambios

En la jornada del miércoles 14 de enero, los tipos de cambio financieros como el contado con liquidación y el MEP registraron caídas, operando en $1.528,28 y $1.481,74 respectivamente. Esto se traduce en una brecha del 5,18% y del 1,98% con respecto al valor mayorista.

Refinanciación de Deuda y Aporte del BCRA

El Tesoro Nacional tuvo éxito en la refinanciación de casi el 100% de sus vencimientos de deuda en pesos. En este contexto, el BCRA jugó un papel crucial al introducir pesos al sistema mediante la compra de divisas, alivianando la carga sobre las tasas de interés a corto plazo.

Expectativas de Inflación y Tasa de Interés

El análisis de la asesora financiera Elena Alonso resalta un financiamiento sin tensiones, con una baja en las tasas en instrumentos como LECAP y BONCAP, lo que refleja un descenso en las expectativas de inflación. Sin embargo, la demanda por instrumentos vinculados al dólar ha sido marginal.

Validación del Esquema Económico

El informe de Cohen Chief Investment Office indica un comportamiento positivo en la deuda en pesos, con una alta tasa de rollover y una preferencia marcada por los instrumentos a tasa fija. Este contexto, junto con la reciente acumulación de dólares, ha generado opiniones positivas incluso desde el Fondo Monetario Internacional.

A pesar de que el riesgo país permanece elevado y la deuda en dólares no presenta avances, el consenso en el mercado sugiere que se está validando la estrategia del Gobierno, centra en la acumulación de reservas como uno de sus pilares esenciales para el futuro económico.