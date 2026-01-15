Desde este viernes 16: Dónde ver el fenómeno de Francella en streaming

La exitosa película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Guillermo Francella, finalmente estará disponible en streaming, generando gran expectativa entre los fanáticos del cine argentino.

“Homo Argentum”, una de las producciones más aclamadas de los últimos tiempos en Argentina, ha marcado un precedente en el cine contemporáneo al convertirse en la película nacional más vista desde la pospandemia. Con un impresionante millón de espectadores en apenas 11 días de su estreno, ha dejado una huella profunda en la audiencia.

Un Fenómeno Cultural

Desde su debut, esta cinta ha generado un gran revuelo, recibiendo aplausos de la crítica y levantando un debate social que ha involucrado a la opinión pública. Muchos espectadores han manifestado su curiosidad por la película, especialmente aquellos que no pudieron disfrutarla en el cine, quienes ahora podrán verla cómodamente desde sus hogares.

Estreno en Streaming: Fecha y Expectativa

El viernes 16 de enero, “Homo Argentum” desembarcará en Disney+, cerrando así una espera ansiosa por parte de los suscriptores. Originalmente planeado para diciembre, el lanzamiento finalmente se ajustó a mediados de enero, generando una expectativa que no ha disminuido, dado su impacto cultural a lo largo del año pasado.

Un Récord en la Taquilla

Con más de 1.803.592 entradas vendidas, “Homo Argentum” se coronó como la producción argentina más taquillera del 2025, según el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). La película ha mantenido un tiempo prolongado en cartelera, algo poco común en el cine nacional reciente.

Comparativa con Otras Producciones

El éxito de la película es aún más notable al comparar sus cifras con las de otros estrenos locales. “Mazel Tov”, de Adrián Suar, ocupó el segundo lugar pero se quedó atrás con apenas 368.009 entradas vendidas. En el ranking general, “Homo Argentum” ocupa el tercer puesto entre las más vistas del año en el país, solo superada por los fenómenos de “Lilo & Stitch” y “Una película de Minecraft”.

Acceso Sin Costos Adicionales en Disney+

A partir de su estreno, todos los suscriptores de Disney+ podrán acceder a “Homo Argentum” sin costos adicionales en la sección “Hulu”, la nueva etiqueta de entretenimiento para adultos de la plataforma. Esta es una grata sorpresa, dado que muchos lanzamientos recientes han venido acompañados de tarifas premium.

Un Lanzamiento Esperado por el Público

La espera para que “Homo Argentum” pasara de los cines a streaming ha sido mayor que para otras producciones. Estrenada el 14 de agosto de 2025, su éxito en taquilla y la conversación que ha generado en redes y medios la han mantenido en la mente del público durante meses.