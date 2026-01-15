Wall Street impulsa los ETFs de criptomonedas; Bitcoin se aproxima a los USD 100,000

Un impulso sin precedentes llega desde Wall Street, llevando a Bitcoin cada vez más cerca de alcanzar la barrera psicológica de los U$s100.000. La inyección de capital en ETFs de criptomonedas está marcando un nuevo rumbo en el mercado digital.

Bitcoin (BTC) se acerca peligrosamente a los u$s100.000, respaldado por un ingente flujo de capital proveniente de Wall Street. Recientemente, se han invertido millones de dólares en fondos cotizados en bolsa (ETFs) dedicados a criptomonedas.

El 14 de enero, los ETF vinculados a Bitcoin reportaron entradas netas superiores a los u$s843 millones, marcando un récord de tres meses. Este masivo flujo de capital, en gran parte de instituciones financieras y fondos de inversión, refuerza la tendencia alcista del activo digital desde finales de 2025.

Crece el Interés de la Institucionalidad Hacia el Criptoactivo

La reciente ola de inversiones se alinea con un cambio estructural en la percepción de Wall Street sobre las criptomonedas, que hace unos años eran vistas como un mercado marginal. Hoy, se consideran activos estratégicos en las carteras de inversión.

Impulsos y Oportunidades en el Mercado

La aprobación de ETFs al contado en Estados Unidos ha facilitado que bancos, fondos de pensiones y gestores de patrimonio puedan acceder a Bitcoin de forma regulada y segura. Esto ha incrementado la liquidez y disminuido la volatilidad del activo, creando un panorama propicio para futuras inversiones.

Además, el interés de los inversores históricamente conocidos como «hodlers» ha disminuido, lo que contribuye a una mayor estabilidad en los precios. Este nuevo entorno de alta demanda y la posibilidad de regularización están colocando la barrera de los u$s100.000 al alcance.

Factores Claves en el Crecimiento del Criptoespacio

Con el reciente máximo en el flujo de capital, se anticipan movimientos significativos. El contexto regulatorio también juega un rol crucial. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha dado luz verde a la inclusión de más de un centenar de ETFs relacionados con criptomonedas, previendo un auge en el sector para 2026.

Esta expansión no solo favorece a Bitcoin, sino que también abre la puerta a productos basados en Ethereum, Solana y otras altcoins, ampliando las oportunidades de inversión para aquellos interesados en el criptoespacio.