Racing de Santander vs. FC Barcelona: Octavos de final de la Copa del Rey, ¡sigue el partido en vivo!

Racing de Santander y FC Barcelona: ¡Un Duelo Imperdible en la Copa del Rey!

Este emocionante encuentro entre el Racing de Santander y el FC Barcelona promete ser uno de los momentos más destacados de los octavos de final de la Copa del Rey. ¡Prepárense para la acción en El Sardinero!

Detalles del Encuentro

El partido se llevará a cabo en los míticos Campos de Sport de El Sardinero y será decisivo, ya que se disputará en un solo encuentro. Los aficionados están ansiosos por ver a dos de los clubes más emblemáticos de España enfrentarse en esta fase del torneo.

Sorpresas en el Calentamiento

El inicio del encuentro se retrasó quince minutos debido a motivos de seguridad en los alrededores del estadio. Mientras tanto, los jugadores aprovechan para calentar bajo la lluvia, creando una atmósfera aún más intensa.

Los Equipos en la Arena

Alineación del Racing de Santander

El equipo local presentó su alineación: Ezkieta, Mantilla, Manu Hernando, Castro, Mario García, Iñigo, Aldasoro, Suleiman, Guliashvili, Maguette y Arana.

El Once Inicial del FC Barcelona

Por su parte, el FC Barcelona saldrá al campo con: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Casadó, Bernal, Lamine Yamal, Olmo, Rashford y Ferran Torres.

Previo al Pitazo Inaugural

¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos a Infobae y a este esperado duelo de octavos de final de la Copa del Rey, que pone frente a frente a los líderes de las máximas competiciones españolas: Primera y Segunda División. La emoción está en el aire y los fanáticos están listos para apoyar a sus equipos en lo que promete ser un gran espectáculo futbolístico.