La Calera moderniza su Centro de Residuos con una inversión de $3.100 millones

El Centro de Transferencia de Residuos de La Calera inicia su transformación hacia un modelo más sostenible y eficiente. Con una inversión de $3.100 millones, este proyecto promete transformar radicalmente la gestión de residuos en Córdoba.

Ya han comenzado las obras para revitalizar el Centro de Transferencia de Residuos (CTR) de La Calera, un terreno de ocho hectáreas que hasta ahora operaba en condiciones de cielo abierto. Esta iniciativa, impulsada por el Ente Metropolitano de Córdoba, marca un hito en la forma de gestionar los desechos en la región.

Un cambio estructural en la gestión de residuos

El avance de este proyecto será expuesto el próximo jueves durante una visita al predio, que contará con la presencia del intendente Fernando Rambaldi, el presidente del Ente Metropolitano, Rodrigo Fernández, y la secretaria de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, Victoria Flores. Según Flores, “Esto es el resultado de una decisión política clara: la regionalización de los residuos es ahora un eje central de la gestión pública.”

Continuidad en el servicio durante las obras

Durante el desarrollo de esta obra, se asegurará que los municipios que dependen del CTR continúen recibiendo y gestionando residuos sin interrupciones. El objetivo principal es disminuir progresivamente la cantidad de basura que se entierra en el predio de Piedras Blancas, que actualmente recibe residuos de la ciudad de Córdoba y su área metropolitana.

Innovaciones y mejoras en el nuevo Centro de Transferencia

El renovado Centro de Transferencia incluirá prensas compactadoras, tolvas de carga y sistemas de pesaje, lo que permitirá reducir el volumen de residuos en un 50% antes de su traslado. Además, se actualizará el sistema logístico, introduciendo camiones de mayor capacidad y contenedores tipo roll-off, lo que minimizará la huella de carbono y los costos operativos para los municipios.

Transformación hacia la sostenibilidad

“Estamos pasando de tener un vertedero a cielo abierto a recuperar un entorno natural único”, declaró Rambaldi. El proyecto también incluirá la instalación de sistemas para manejar líquidos lixiviados, control de olores, oficinas administrativas y espacios educativos. A futuro, se espera añadir una planta de separación y reciclaje en colaboración con cooperativas de recuperadores urbanos.

Colaboración intermunicipal y modelo a seguir

Este ambicioso proyecto es producto del trabajo conjunto entre los municipios de La Calera y Saldán, el Ente Metropolitano de Córdoba, la Secretaría de Ambiente de la Provincia, y las universidades Nacional de Córdoba y Nacional de Villa María. Desde el Ente Metropolitano se subrayó que esta experiencia puede servir como un modelo para otras localidades en Córdoba, contribuyendo a consolidar un sistema de gestión ambiental metropolitana.