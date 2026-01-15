Femicidio: El Caso Valeria Schwab Toma Fuerza

La Fiscal María Laura Blanco lidera una compleja pesquisa tras la muerte violenta de una mujer, en un caso que ha conmocionado a la comunidad. Su equipo se encarga de evaluar las evidencias inicialmente recolectadas.

Blanco supervisa todas las acciones investigativas y analiza los resultados de la autopsia realizada por el Cuerpo Interdisciplinario Forense. La causa ha sido clasificada como femicidio, conforme a estándares internacionales para este tipo de crímenes.

Mantenimiento de la Reserva y Apoyo Ciudadano

Desde el Ministerio Público Fiscal, se enfatiza la necesidad de manejar la información del caso con prudencia para no perjudicar las investigaciones en curso.

Asimismo, se ha emitido un llamado a la ciudadanía para que, quienes puedan tener información relevante, se acerquen o se comuniquen con la fiscalía. Las oficinas están ubicadas en Máximo Abásolo N°980 y se pueden contactar a través de los números telefónicos (0297) 4463701, 4462520 o 4462408.