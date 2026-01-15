Genera tu Propia Electricidad y Olvídate de los Cortes de Luz

Un nuevo apagón ha dejado a miles de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano sin electricidad, justo cuando las temperaturas alcanzan los 35 grados. La interrupción del servicio comenzó alrededor de las 14:30 y afectó principalmente a las áreas servidas por Edenor, aunque también se reportaron cortes en zonas de Edesur.

La Causa del Apagón

Según el Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE), el apagón fue el resultado de un pico de demanda significativo. La Secretaría de Energía explicó que el problema se produjo por la salida de servicio de cuatro líneas de 220 kV en la subestación Morón-Rodríguez, resultando en una pérdida de aproximadamente 3.000 MW. Los barrios más afectados incluyeron Palermo, Belgrano, y Recoleta.

El Gobierno y la Prevención de Apagones

En Argentina, la alta demanda eléctrica durante el verano provoca cortes de luz frecuentes. Para mitigar este problema, la Secretaría de Energía ha implementado un Programa de Gestión de Demanda, que incentiva a grandes usuarios a reducir su consumo durante los picos de diciembre a marzo, ofreciendo compensaciones económicas. Además, se lanzó la licitación «Alma-GBA», destinada a instalar sistemas de almacenamiento de energía en puntos críticos, con propuestas que superan los 1.000 millones de dólares.

Expertos Señalan la Necesidad de Infraestructura

Ricardo Sarti, líder de SolarPower, advierte que las medidas implementadas son solo soluciones temporales. Afirma que Argentina no está construyendo nuevas líneas de transmisión a la velocidad que crece la demanda, lo que podría llevar a problemas más graves en el futuro. Para él, la única solución duradera es la generación distribuida: crear energía donde se consume.

Alternativas para los Usuarios Residenciales

Los usuarios pueden asumir un rol proactivo ante los cortes de luz mediante la instalación de generadores eléctricos o sistemas de almacenamiento. Los grupos electrógenos son una opción popular pero requieren combustible y mantenimiento, mientras que las baterías de litio son cada vez más accesibles y eficientes para suplir la falta de electricidad.

Opciones de Almacenamiento de Energía

Ariel Mesch, experto en energías renovables, sugiere tres soluciones para evitar apagones:

Estaciones Portátiles de Carga: Portátiles y sin necesidad de instalación, ideales para consumos básicos. Sistemas de Inversores: Permiten alimentar equipos de mayor potencia, como aires acondicionados, durante apagones. Sistemas Fotovoltaicos Híbridos: Pueden generar ahorro durante el uso de la red eléctrica y proporcionar energía en cortes de suministro.

Instalación de Paneles Solares como Alternativa Sustentable

Cada vez más hogares y comercios optan por instalar paneles solares con baterías de respaldo, que permiten acumular energía y usarla durante cortes. Si un 5% de las casas en el Gran Buenos Aires adoptaran esta tecnología, los apagones podrían reducirse significativamente, según Sarti.

Casos Exitosos y Beneficios de la Energía Solar

La instalación funciona incluso durante cortes de luz, garantizando que la vivienda tenga energía siempre que haya sol. Un sistema bien diseñado no solo proporciona continuidad en el suministro, sino que también reduce el costo de las facturas eléctricas.

A medida que evoluciona la situación energética en Argentina, los hogares comienzan a ver la energía solar como una opción válida y sostenible para enfrentar los desafíos del suministro eléctrico, demostrando que la innovación puede ser la clave para un futuro más resiliente.