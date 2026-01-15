¡Euphoria regresa! Sydney Sweeney, Zendaya y Jacob Elordi encabezan la Temporada 3, con Rosalía como sorpresa

El esperado tráiler de la nueva temporada de Euphoria ha sido lanzado, desatando la emoción de los fans por el regreso de Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi.

Después de un largo parón de cuatro años, HBO Max ha decidido romper el silencio y liberar el tráiler de la tan anticipada tercera temporada de Euphoria. Esta vez, los seguidores de la serie podrán disfrutar nuevamente de sus personajes favoritos, listos para enfrentar desafíos más intensos y una estética más oscura.

Nuevos Desafíos y una Estética Renovada

El avance revela un salto temporal significativo y una atmósfera más cinematográfica, dejando entrever que los conflictos a desarrollar serán aún más complejos. Una de las sorpresas más destacadas es la aparición de la talentosa cantante española Rosalía, quien interpretará el papel de una stripper, agregando un nuevo nivel de intriga al elenco.

Protagonistas Convertidos en Estrellas de Hollywood

El regreso de Euphoria es especialmente relevante para Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi, quienes desde su debut en 2019 han escalado a la cima de Hollywood. En este tiempo, han forjado carreras impresionantes, convirtiéndose en figuras clave de la industria cinematográfica.

Zendaya: Un Ícono en Ascenso

La talentosa Zendaya ha sido galardonada con premios como el Emmy y el Globo de Oro mientras ha trabajado en proyectos de renombre como Duna y Spider-Man. Aparte de su actuación, se ha consolidado como referente en el mundo de la moda y el entretenimiento.

Sydney Sweeney: La Nueva Sensación de Hollywood

La carrera de Sydney Sweeney también ha despegado de manera vertiginosa. Habiendo actuado en numerosas películas de éxito y asegurándose importantes contratos comerciales, su progresión ha capturado la atención de la crítica, que la ha apodado la «nueva it girl» de la industria, a pesar de sus controversias.

Jacob Elordi: De Adolescente a Actor Sofisticado

Jacob Elordi ha evolucionado, alejándose de papeles adolescentes y asumiendo roles más oscuros y desafiantes. Su actuación en Frankenstein, bajo la dirección de Guillermo del Toro, ha sido clave para su reconocimiento, incluso ganando su primer premio Critics Choice y preparándolo para futuros galardones como el Oscar.

¿Una Última Temporada a la Vista?

Una de las incógnitas que rondan el regreso de Euphoria es si esta tercera entrega marcará el final de la serie. El creador Sam Levinson ha sido cauteloso al respecto, aunque varios elementos del tráiler insinúan un desenlace cercano.

El Gran Estreno Está Cerca

Los nuevos episodios de Euphoria tienen fecha de estreno programada para el 12 de abril de 2026. Con un evento global a la vista, se espera que el regreso de la serie desencadene fervor en las redes sociales, como sucedió recientemente con la final de Stranger Things.