Euro Blue: Cierre del Jueves 15 de enero

El mercado cambiario de Argentina sigue manteniendo su dinamismo. Hoy, el euro blue marca cifras destacadas, reafirmando su relevancia en el contexto económico nacional.

El Euro Blue en Detalle

Este 15 de enero de 2026, el euro blue se cotiza en $1.834,75 para la compra y $1.802,75 para la venta. Esta diferencia con respecto al euro oficial refleja la fluctuación de la divisa informal, que suele ser más alta debido a su oferta y demanda en el mercado paralelo. Sin embargo, las recientes políticas de ajuste han reducido considerablemente esta brecha.

El Valor del Euro Oficial

Conforme a datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se posiciona en $1.620,00 para la compra y $1.720,00 para la venta. Este tipo de cambio se mantiene regulado por las entidades financieras, lo que garantiza cierta estabilidad.

Un Vistazo a la Eurozona

El euro, moneda única de 19 de los 27 países de la Unión Europea (UE), es la segunda divisa más común en el mundo, superada solo por el dólar estadounidense. Las naciones que utilizan el euro abarcan desde Alemania y Francia hasta España y Portugal, consolidando su posición como una pieza clave en la economía global.

El Euro Tarjeta y Su Cotización

En el mercado turístico, conocido como euro tarjeta, el valor es de $2.292,65 para la compra y $1.667,77 para la venta. Este tipo es de vital importancia para quienes viajan al exterior, ya que impacta directamente en los costos de transacciones en euros.

Operaciones del Euro en Bancos Argentinos

Los precios del euro en diversos bancos hoy, 15 de enero, son los siguientes:

Banco Ciudad: $1.620,00 (compra) y $1.720,00 (venta).

Banco Nación: $1.620,00 (compra) y $1.770,00 (venta).

Banco BBVA: $1.680,00 (compra) y $1.740,00 (venta).

Banco Patagonia: $1.667,95 (compra) y $1.760,73 (venta).

Banco Supervielle: $1.679,00 (compra) y $1.775,00 (venta).

El Dólar Blue en el Mercado Paralelo

En cuanto al dólar blue, hoy se encuentra en $1.490,00 para la compra y $1.510,00 para la venta. Esta cotización también es representativa del mercado informal, donde la oferta y la demanda juegan un papel crucial.

Valor del Dólar Oficial

El dólar oficial, según el BNA, se encuentra en $1.420,00 para la compra y $1.470,00 para la venta el día de hoy. Este tipo de cambio se mantiene regulado, reflejando la política monetaria del país.