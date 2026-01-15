Las Vacaciones de Nancy Pazos: Sus Momentos Más Divertidos

La reconocida periodista combina trabajo y placer en la localidad balnearia, donde presenta una edición especial de su programa, todo en un ambiente de verano vibrante.

En su reciente visita a Monte Hermoso, Nancy Pazos no solo se dedicó a trabajar, sino que también aprovechó para disfrutar del encanto del sur bonaerense. Esta semana, la periodista está llevando a cabo una edición en vivo de su programa, destacando la calidez del clima veraniego y el auge del turismo en la región.

Aventuras en Cuatriciclo en la Costa

Pazos usó sus redes sociales para compartir emocionantes momentos de sus vacaciones. Entre sus actividades, destacó una excursión en cuatriciclo organizada por la empresa local RMQUADS. Este tour ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar terrenos desafiantes, atravesando médanos y llegando a playas naturales impresionantes.

Una Experiencia Única al Aire Libre

El recorrido en cuatriciclo brinda una experiencia off-road inigualable, permitiendo adentrarse en rincones de belleza inexplorada. En el video que compartió, Nancy llega a una playa rodeada por majestuosas dunas. Su alegría es contagiosa cuando expresa: “Yo viajé a Marruecos para ver dunas y estaban acá”, resumiendo su asombro y fascinación ante la belleza natural de la costa bonaerense.

Un Equilibrio entre Trabajo y Ocio

La estadía de Pazos en Monte Hermoso representa un paradigma de vacaciones modernas, donde el tiempo libre se entrelaza con el compromiso de promocionar y conectar con su audiencia a través de las redes sociales. Así, la periodista muestra que disfrutar del verano también puede ser parte de su labor diaria.