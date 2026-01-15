Sánchez presenta un fondo soberano de 120.000 millones para sostener la inversión en España tras las ayudas europeas

El presidente Pedro Sánchez ha revelado la creación de un innovador fondo soberano, ‘España crece’, destinado a movilizar inversiones significativas para el desarrollo del país.

Anuncio Histórico en el Spain Investors Day

Durante la clausura del Spain Investors Day, Pedro Sánchez presentó el fondo ‘España crece’, gestionado por el ICO y dotado con 10.500 millones de euros de los fondos Next Generation. Este fondo tiene como objetivo movilizar 120.000 millones a través de inversiones privadas, buscando un impacto positivo en sectores clave como la vivienda, la energía y la digitalización.

Una Estrategia en Pro de la Sostenibilidad Económica

El presidente enfatizó que este fondo será un instrumento de colaboración entre el sector público y privado, enfocado en impulsar la reindustrialización y la economía circular. “Queremos que el impulso reformista perdure más allá de 2026”, comentó Sánchez, subrayando la importancia de la soberanía nacional en esta iniciativa.

Un Mensaje de Esperanza para Inversores Disponibles

Dirigiéndose a numerosos inversores extranjeros presentes, Sánchez ofreció un mensaje de optimismo sobre el futuro económico de España, a pesar de las incertidumbres que surgen desde el Atlántico. “Nos hemos acostumbrado a estar entre las mejores economías del planeta”, aseguró el presidente.

Fortalezas que Atraen Inversión

El mandatario destacó los aspectos de paz social y cohesión territorial que han caracterizado recientemente a España, elementos fundamentales para atraer inversión extranjera. “Aquí no hay tensiones comerciales ni riesgos geopolíticos”, afirmó, enfatizando la estabilidad jurídica y económica del país.