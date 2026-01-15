Precios de Generadores Eléctricos en Mercado Libre: Todo lo que Debes Saber

En un verano marcado por el calor extremo y los frecuentes cortes de luz, los generadores eléctricos se han convertido en un recurso esencial para los argentinos que buscan soluciones alternativas.

Los precios de estos equipos varían considerablemente debido a factores como la potencia, tipo de combustible y marca, oscilando entre $300.000 y $800.000.

Costos de Generadores Eléctricos en Mercado Libre

Los generadores portátiles de baja potencia son los modelos más asequibles, ideales para el hogar o situaciones de emergencia. Ejemplos destacados en este sector incluyen el Pektra de 2.2kVA a nafta por aproximadamente $306.000 y el Oryx de 2500W, que cuesta alrededor de $354.000.

Estos dispositivos son perfectos para mantener conexiones de energía en artículos esenciales durante apagones, como:

heladeras, luces y cargadores de celulares.

Opciones de Media Potencia

En la gama intermedia, se presentan modelos con mayor capacidad que pueden abastecer viviendas completas o pequeños negocios. Un claro ejemplo es el Omaha EP 3500 Max, cuyo precio ronda los $400.000, mientras que otros generadores de marcas reconocidas como Philco o Hyundai pueden superar los $550.000.

Estas opciones son elegidas frecuentemente por familias que necesitan asegurar un suministro eléctrico confiable, sobre todo en áreas donde los apagones son comunes.

La demanda por generadores eléctricos se incrementó en los últimos años debido a cortes de luz.

Generadores de Alta Potencia

Por encima de los $600.000, encontrás grupos electrógenos de alta capacidad, diseñados para necesidades más exigentes, como oficinas, talleres o restaurantes. Estos modelos, que incluyen el Pektra de 5.5kVA y el Grupo Electrógeno Generador Inverter 8.0kw de Lusqtoff, ofrecen sistemas de inicio automático y motores más robustos, convirtiéndolos en una inversión a largo plazo.

En Argentina, el interés por los generadores se ha disparado, impulsado por las altas temperaturas y las fallas en el sistema eléctrico, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Mercado Libre se ha posicionado como el principal destino de compra, permitiendo a los usuarios comparar precios, acceder a promociones y financiar en cuotas.

La decisión de comprar un generador dependerá de varios factores, incluyendo el tamaño del espacio a abastecer y el tipo de combustible preferido —ya sea nafta, diésel o incluso modelos híbridos.

No hay duda de que la necesidad de contar con una fuente de energía confiable se ha vuelto crítica en un contexto donde los cortes de luz son parte de la cotidianidad estival.