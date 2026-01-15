Ángel Di María y el Pelado López: Un Encuentro Exclusivo por Telefe

¡Sorprendente! Ángel Di María Revela su Lado Más Personal en una Entrevista Exclusiva

El próximo lunes 19, los televidentes de Telefe se preparan para descubrir una faceta desconocida de Ángel Di María. En una charla única con Guillermo "Pelado" López, el campeón del mundo abrirá las puertas de su vida personal y profesional.

Un cambio en la programación de verano de Telefe trae consigo una exclusiva que promete ser inolvidable. En lugar del habitual Pasapalabra, el canal ofrecerá una entrañable entrevista con Ángel Di María, destacando un lado del futbolista que pocos han visto.

Un Estreno que Rompe Moldes

El especial se emitirá a las 21:30 del lunes, en el espacio usualmente reservado para el popular programa de preguntas y respuestas. Además, durante la jornada, Telefe lanzará la telenovela turca Bahar a las 18:00 y, más tarde, a las 22:15, el público podrá disfrutar de la gala de Masterchef Celebrity, donde se definirá el destino de los concursantes que participan en el Repechaje.

Una Charla Íntima y Divertida

La entrevista, que tuvo lugar en un elegante hotel de Rosario, fue organizada gracias a la esposa de Di María, Jorgelina Cardoso, quien es fanática del programa. A lo largo de seis horas de grabación, el jugador no solo compartió anécdotas relacionadas con el fútbol, incluyendo su victoria en el Mundial Qatar 2022, sino que también reveló aspectos más personales de su vida.

Momentos Inéditos y Risas

Según los adelantos de la producción, el encuentro fue muy distendido y mostró a un Di María divertido y accesible. Entre las historias que se discutirán, se espera que comparta la ocasión en que compró un auto sin tener experiencia en su manejo.

Acompañamiento Familiar

Al final de la charla, Jorgelina se unió a la conversación, permitiendo que la audiencia eche un vistazo a la intimidad de su relación, discutiendo con humor quién lleva la voz cantante en su hogar.

Un Juego que Sorprende

La cita también incluyó un juego en el que el futbolista debe embocar pelotitas desde una gran altura. Aunque no se revelará el resultado, tanto López como Di María disfrutaron de una jornada amena con la producción, que se extendió hasta las cinco de la tarde.

Expectativas Altas para un Gran Recuerdo

El conductor ha expresado su entusiasmo, calificando la interacción como una de las más bellas de su carrera. «Nunca había visto a Di María tan relajado y divertido en una entrevista», comentó.

Este lunes, los aficionados tendrán la oportunidad de conocer a un Ángel Di María auténtico, dejando abierta la pregunta: ¿podrá el campeón deslizarse hacia un nuevo gol en la pantalla?