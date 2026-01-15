Nuevo IPC y Servicios: El Cambio Clave para la Desinflación 2026

Nueva Canasta de Precios: Un Cambio que Transformará la Medición de la Inflación en Argentina
El Gobierno argentino implementará una nueva metodología para medir la inflación, que podría redefinir por completo la percepción de la economía en el país. Esta modificación, impulsada por las demandas del Fondo Monetario Internacional, incluye una actualización importante de la canasta de bienes y servicios.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ha decidido reemplazar su vieja metodología de 2003/2004 por una más reciente, correspondiente a 2017/2018. Esta actualización, cuya finalidad es ofrecer un reflejo más preciso del consumo actual, resalta la importancia de los servicios públicos y privados en la economía del país. Frente a esto, el equipo económico enfrentará una encrucijada a lo largo de 2026: equilibrar el aumento de tarifas para mantener un índice de precios bajo o recortar subsidios, lo que podría generar un incremento notable en la inflación.
Un Eco de Cambios en los Patrones de Consumo
Con la eliminación de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) de 2004, la nueva canasta refleja un panorama consumista más acorde a la actualidad. A diferencia de la anterior, donde el uso de teléfonos inteligentes y servicios de streaming no eran comunes, el nuevo índice pretende capturar mejor los hábitos contemporáneos, como el uso de telecomunicaciones y el gasto en energía, que ahora representan una parte significativa del ingreso neto.
Datos Reveladores sobre la Nueva Canasta
Según estimaciones de la consultora Equilibra, el sector de Vivienda, electricidad, gas y otros aumentará su representación en un 5,1%, alcanzando un 14,5% de la canasta total. Esto sugiere una mayor vulnerabilidad para las políticas antiinflacionarias, dado que cualquier aumento en las tarifas energéticas impactará con mayor fuerza en la inflación.
En contraposición, el peso de los Alimentos y bebidas disminuirá del 27% al 22,7%, aunque seguirán siendo el rubro más representativo. Por otro lado, el sector Comunicaciones verá un salto notable, pasando de 2,8% a 5,1%
El lanzamiento del nuevo índice en enero de 2026 coincide con la reestructuración del régimen de subsidios. El Gobierno planea aplicar subsidios focalizados solo a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas. El esquema actualizado contempla una bonificación inicial del 25% sobre el costo de la energía, una maniobra destinada a mitigar el impacto en el nuevo índice de precios tras el ajustado incremento. Las decisiones que tome el Gobierno alrededor de subsidios y tarifas afectarán directamente el panorama inflacionario. Se presentarán tres posibles trayectorias: Pisar tarifas: Esta opción podría generar una inflación artificialmente baja, pero a costa de la salud fiscal del país. Liberar tarifas: Aumentar los precios llevará inevitablemente a un incremento del índice general. Buscar un equilibrio: Mantener regulados ciertos precios mientras otros se ajustan podría ser la estrategia más moderada y efectiva. La implementación de esta nueva canasta podría haber influido de manera distinta en las administraciones pasadas y actuales. Durante la gestión de Alberto Fernández, el objetivo de mantener las tarifas congeladas podría haber resultado en índices inferiores a los reportados oficialmente si se hubiera aplicado la nueva metodología. En tanto, Javier Milei, al ajustar tarifas y precios, podría enfrentar un escenario más complicado bajo este nuevo índice. La evolución de la canasta de precios en Argentina promete ser un factor crucial para entender y anticipar el futuro económico del país. Los próximos pasos del Gobierno podrían marcar el rumbo de la economía durante los próximos años.
Subsidios: ¿Mantenerlos o Farecerlos?
Perspectivas y Desafíos para 2026
Memoria Histórica y Nuevos Desafíos
El lanzamiento del nuevo índice en enero de 2026 coincide con la reestructuración del régimen de subsidios. El Gobierno planea aplicar subsidios focalizados solo a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas. El esquema actualizado contempla una bonificación inicial del 25% sobre el costo de la energía, una maniobra destinada a mitigar el impacto en el nuevo índice de precios tras el ajustado incremento.
Las decisiones que tome el Gobierno alrededor de subsidios y tarifas afectarán directamente el panorama inflacionario. Se presentarán tres posibles trayectorias:
Pisar tarifas: Esta opción podría generar una inflación artificialmente baja, pero a costa de la salud fiscal del país.
Liberar tarifas: Aumentar los precios llevará inevitablemente a un incremento del índice general.
Buscar un equilibrio: Mantener regulados ciertos precios mientras otros se ajustan podría ser la estrategia más moderada y efectiva.
La implementación de esta nueva canasta podría haber influido de manera distinta en las administraciones pasadas y actuales. Durante la gestión de Alberto Fernández, el objetivo de mantener las tarifas congeladas podría haber resultado en índices inferiores a los reportados oficialmente si se hubiera aplicado la nueva metodología. En tanto, Javier Milei, al ajustar tarifas y precios, podría enfrentar un escenario más complicado bajo este nuevo índice.
La evolución de la canasta de precios en Argentina promete ser un factor crucial para entender y anticipar el futuro económico del país. Los próximos pasos del Gobierno podrían marcar el rumbo de la economía durante los próximos años.