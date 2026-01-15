Nuevo IPC y Servicios: El Cambio Clave para la Desinflación 2026

El Gobierno argentino implementará una nueva metodología para medir la inflación, que podría redefinir por completo la percepción de la economía en el país. Esta modificación, impulsada por las demandas del Fondo Monetario Internacional, incluye una actualización importante de la canasta de bienes y servicios.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ha decidido reemplazar su vieja metodología de 2003/2004 por una más reciente, correspondiente a 2017/2018. Esta actualización, cuya finalidad es ofrecer un reflejo más preciso del consumo actual, resalta la importancia de los servicios públicos y privados en la economía del país. Frente a esto, el equipo económico enfrentará una encrucijada a lo largo de 2026: equilibrar el aumento de tarifas para mantener un índice de precios bajo o recortar subsidios, lo que podría generar un incremento notable en la inflación.

Un Eco de Cambios en los Patrones de Consumo

Con la eliminación de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) de 2004, la nueva canasta refleja un panorama consumista más acorde a la actualidad. A diferencia de la anterior, donde el uso de teléfonos inteligentes y servicios de streaming no eran comunes, el nuevo índice pretende capturar mejor los hábitos contemporáneos, como el uso de telecomunicaciones y el gasto en energía, que ahora representan una parte significativa del ingreso neto.

Datos Reveladores sobre la Nueva Canasta

Según estimaciones de la consultora Equilibra, el sector de Vivienda, electricidad, gas y otros aumentará su representación en un 5,1%, alcanzando un 14,5% de la canasta total. Esto sugiere una mayor vulnerabilidad para las políticas antiinflacionarias, dado que cualquier aumento en las tarifas energéticas impactará con mayor fuerza en la inflación.