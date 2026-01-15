Artista de Epuyén: ‘Los mapuches apagan fuegos, no los provocan’

Las llamas que asolan Chubut han despertado la indignación de Gabriela Kova, artista plástica local, quien cuestiona la narrativa oficial que culpa a comunidades mapuches por los focos de incendio. En una conmovedora entrevista, Kova relata cómo estos desastres han devastado su hogar y su comunidad, exponiendo además la falta de recursos y prevención en la lucha contra el fuego.

Gabriela Kova, referente del arte en Epuyén, se manifiesta sobre los incendios forestales que afectan a Chubut. La artista rechaza la versión gubernamental que vincula a las comunidades mapuches con los siniestros y expone la cruda realidad que atraviesan los habitantes de la región.

Un Testimonio Impactante

En una reciente aparición en el programa Modo Fontevecchia, transmitido por Net TV y Radio Perfil, Kova compartió su desgarradora experiencia. Con tristeza, recordó el incendio que, hace un año, arrasó más de 70 viviendas en Epuyén. Este último fuego, todavía activo, ha destruido la última reserva verde de la zona.

“Mi casa fue salvada por valientes brigadistas y vecinos que se unieron para combatir las llamas. Sin su ayuda, yo no estaría aquí”, declaró Kova, quien denunció la “desidia” del gobierno y la escasez de recursos para gestionar estos desastres.

Impacto en la Comunidad

La artista resaltó que el fuego alcanzó zonas pobladas, dejando más de 30 casas quemadas. “El incendio llegó a Puerto Patriada, un camping en un área de pinos. Nos organizamos, pero la falta de recursos y planeación es alarmante”, enfatizó, mencionando la necesidad de acción inmediata frente a las llamas.

Un Llamado a la Acción

Kova cuestiona criticamente la falta de intervención del gobierno durante las emergencias. “Necesitamos más aviones y recursos. La respuesta ha sido insuficiente, y el desastre se podría haber evitado”, expresó.

Aún más preocupante es la proliferación descontrolada de pinos en la región, que alimenta los incendios. “La erradicación de estas especies invasoras es urgente”, instó la artista, quien señaló que la comunidad está trabajando en reforestar con plantas nativas.

Un Futuro incierto

La situación es crítica. Muchos damnificados todavía no pueden regresar a sus viviendas. Kova reafirma la importancia de la organización comunitaria, pero advierte que se necesita un apoyo estatal real para enfrentar la crisis. “Los verdaderos culpables deben ser investigados. Esta es una catástrofe que demanda acciones concretas y efectivas”, concluyó con determinación.