Cierre del Euro Blue: 30 de enero de 2026

Euro Blue y Oficial: Cifras Actualizadas al 30 de Enero

El euro blue se posiciona en $1.779,75 para la compra y $1.747,75 para la venta. En un contexto de fluctuaciones económicas, la divisa informal mantiene su tradicional diferencia con el euro oficial.

Cotización Actual del Euro Oficial

En el Banco de la Nación Argentina, el euro oficial se valora hoy, 30 de enero, en $1.665,00 para la compra y en $1.765,00 para la venta. Esta diferencia con el paralelo es cada vez más estrecha.

Euro Tarjeta: Información Clave

El euro tarjeta, destinado a gastos turísticos, se encuentra negociando a $2.283,24 de compra y $1.660,51 de venta. Esta cotización se vuelve relevante para quienes planean viajar al exterior.

Variedad de Cotizaciones en Bancos Argentinos

Los principales bancos del país ofrecen las siguientes cifras para el euro al cierre del día:

Banco Ciudad: $1.670,00 (compra) y $1.770,00 (venta).
Banco Nación: $1.665,00 (compra) y $1.765,00 (venta).
Banco BBVA: $1.710,00 (compra) y $1.770,00 (venta).
Banco Patagonia: $1.675,71 (compra) y $1.769,76 (venta).
Banco Supervielle: $1.688,00 (compra) y $1.785,00 (venta).

Cotización del Dólar Blue

El dólar blue, correspondiente al mercado informal, se encuentra a $1.450,00 para la compra y a $1.470,00 para la venta. Esta figura se mantiene más alta en comparación con el dólar oficial, reflejando la realidad económica actual.

