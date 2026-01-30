Dos jóvenes asaltados a mano armada; uno pierde su moto

En un preocupante hecho delictivo, dos delincuentes atacaron a un grupo de jóvenes en el barrio Malvinas Argentinas, despojándolos de sus pertenencias a punta de pistola. La situación se tornó crítica cuando se apropiaron de una motocicleta y huyeron del lugar.

El violento asalto tuvo lugar minutos antes de la medianoche de este jueves, en las calles Corrientes y Soberanía Nacional, frente a la Escuela 40. Allí, un joven de 19 años y su amigo de 16 años estaban conversando cuando fueron sorprendidos por los delincuentes.

Detalles del Atraco

Los jóvenes fueron abordados por los delincuentes, quienes les quitaron sus teléfonos celulares y otras pertenencias personales. El atacante también se llevó la moto del mayor, que según informes preliminares, es una “Zanella de 110 cc, color negro, con patente A221LPG”, propiedad de la madre del joven.

Investigación en Curso

Hasta el momento, la policía no ha encontrado la moto robada, que fue la vía de escape utilizada por los asaltantes, quienes se dirigieron hacia el oeste tras cometer el delito. La situación está siendo investigada por las autoridades, quienes buscan pistas que puedan llevar a la captura de los responsables.

Comunidad en Alerta

El asalto ha generado preocupación en el barrio, donde los vecinos expresan temor ante la creciente inseguridad. La comunidad exige medidas más efectivas para combatir la delincuencia y proteger a los jóvenes de situaciones similares.