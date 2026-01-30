Análisis de Economistas del CEHE sobre el Caso Paolo Rocca

La controversia entre Paolo Rocca y Techint reavivó un análisis profundo sobre la industria nacional, la competitividad y la influencia del Estado en este contexto. Durante el programa Modo Fontevecchia, Mario Racanello y Alan Cosentino Gattone, economistas del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, expusieron su perspectiva estructural al respecto.

En el diálogo, Racanello y Cosentino Gattone advirtieron que el reto no es solo decidir entre importaciones o costos elevados, sino que la falta de una estrategia de desarrollo sostenible es el verdadero obstáculo. “No podemos esperar un mayor nacionalismo del sector privado que del propio Estado”, afirmó Cosentino Gattone, mientras Racanello subrayó las similitudes del presente con las condiciones del pasado, particularmente durante la dictadura, caracterizadas por una apertura indiscriminada a las importaciones y una industria en declive.

La Historia Económica en Debate

Racanello, licenciado y magíster en Economía, y Cosentino Gattone, contador público y especialista en historia económica, presentaron un informe sobre la coyuntura industrial en América Latina. En su análisis, ambos coincidieron en que, desde 1975, Argentina ha vivido bajo diversos regímenes, todos intentando, sin éxito, sostener un crecimiento económico estable.

Un Ciclo de Decadencia

Los economistas indicaron que, en lugar de un avance sostenido, Argentina ha caído del puesto 20 al 50 a escala global en términos de producto bruto per cápita, mencionando que en 1974 el país tenía un nivel de desarrollo comparable al de Canadá y Australia. Ambos concluyeron que el único aspecto constante ha sido la presencia de una industria potente, que no pudo competir con el surgimiento de mercados como el chino.

Desafíos del Sector Industrial

La discusión giró en torno a la forma en que Argentina se ha enfrentado a la crisis de industrialización. Mientras Brasil, con un enfoque diferente en la industrialización, logró crecer, Argentina no pudo mantener su Estado de Bienestar ni adaptar su modelo industrial a las nuevas realidades globales.

La Condición del Empresariado

Ambos especialistas coincidieron en que el sentido de nacionalismo del empresariado no puede superar la falta de dirección estatal. La pregunta central es qué tipo de bienestar se desea para la población argentina, y cómo se puede lograr sin sacrificar la industrialización y el valor del trabajo en el país.

La Competitividad en el Contexto Actual

Por último, la conversación se centro en Techint y su postura frente a la competencia internacional. Racanello y Cosentino Gattone analizaron las implicaciones de abrirse a nuevas importaciones frente al riesgo de reactivar la estructura productiva nacional sin una visión clara. Subrayaron que el futuro de la industria argentina depende de establecer alianzas estratégicas tanto con el Estado como con el sector productivo.

En un entorno lleno de desafíos, el debate sobre el futuro de la industria en Argentina continúa desarrollándose. Las decisiones que se tomen ahora definirán su camino en un mundo cada vez más competitivo.