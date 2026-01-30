Renovación de Centrales de Energía en Gobernador Costa y Río Mayo

El Gobierno provincial impulsa una transformación significativa en la infraestructura energética de Chubut, buscando asegurar un suministro eléctrico más confiable para las localidades históricamente relegadas.

Las localidades de Gobernador Costa y Río Mayo están en el camino hacia una mejora radical en su sistema eléctrico gracias a la renovación de sus centrales de generación aislada. Este proceso, promovido por la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, responde a un reclamo de larga data de las comunidades que dependen de estos servicios.

Expansión y Modernización de las Centrales Eléctricas

La central de Gobernador Costa, ahora interconectada con la de Río Mayo, se beneficiará con la instalación de nuevos motores gasíferos. Con la adición de dos motores de 1.400 kVA y un tercero de 1.100 kVA, la potencia total asciende a 3.900 kVA. Esta mejora brindará una mayor capacidad, un respaldo adecuado ante paradas por mantenimiento, y una estabilidad mejorada en el servicio.

Beneficios para Río Mayo

En Río Mayo, se incorporarán también dos motores gasíferos de 1.400 kVA, además de mantener un motor Power Box diésel como respaldo. Esta combinación fortalecerá la red eléctrica local y asegurará la continuidad del suministro energético, incluso en situaciones adversas.

Compromiso del Gobierno Provincial

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres resaltó que esta modernización es resultado de un esfuerzo coordinado entre el estado provincial, los trabajadores de la Dirección General de Servicios Públicos, y la empresa Sullair Argentina S.A. Según Torres, esta inversión es crucial para mejorar la calidad del servicio y reconoce el arduo trabajo de quienes operan en el sector:

“Estas obras no solo responden a demandas históricas, sino que además reflejan una estrategia a largo plazo para el desarrollo energético de Chubut.”

Una Visión Estratégica para el Futuro

La renovación de las centrales es solo el primer paso. El Gobierno provincial se encuentra actualmente en la búsqueda de financiamiento para llevar a cabo una obra estructural de interconexión en alta tensión de 132 kV. Esta iniciativa permitirá conectar el sistema eléctrico desde Esquel a Gobernador Costa y desde allí a Río Mayo, integrando definitivamente estas localidades al sistema interconectado.

Impacto Económico y Social

Con una inversión estimada en más de 200 millones de dólares, esta obra no solo promete reducir costos operativos y la dependencia de la generación térmica, sino que también impulsará el crecimiento productivo y social en las regiones más desfavorecidas de la provincia.

Estas acciones forman parte de un enfoque sostenido del Gobierno del Chubut para modernizar la infraestructura energética y proporcionar soluciones concretas a las comunidades que han estado históricamente en el olvido.