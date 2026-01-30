Bancos Tradicionales vs. Fintech: La Confianza del Consumidor en el Centro del Debate

La conversación sobre el pago de sueldos a través de billeteras virtuales se intensifica, impulsada por el crecimiento de las fintech y el cambio en la dinámica del sistema bancario tradicional.

El economista David Duek participó de un análisis en Canal E donde destacó la relevancia actual del tema. Aseguró que esta discusión no es nueva. «Hace unos meses se cuestionó la seguridad de las fintech, pero la realidad es que para operar una billetera virtual, siempre hay un banco detrás», aclaró.

Diferencias Clave: Fintech vs. Bancos Tradicionales

Una de las diferencias significativas está en el esquema de encajes. Según Duek, “las billeteras virtuales tienen un encaje del 100%, mientras que los bancos cuentan con un encaje del 40 o 45%”. Esta divergencia impacta en la percepción de seguridad entre los usuarios.

Confianza: Un Factor Decisivo

Debido a esas estructuras, el foco del debate se ha desplazado hacia la confianza que generan estas plataformas tanto entre consumidores finales como en el ámbito empresarial. «El debate ya no recae solo en el consumidor, sino también en las empresas», señaló.

El Uso de Sueldo y Billeteras Virtuales

Una tendencia creciente entre los usuarios que perciben sueldos es transferirlos inmediatamente a billeteras virtuales. “Esto ocurre porque buscan agilidad en sus gastos diarios o la posibilidad de realizar inversiones”, destacó Duek, quien enfatizó la diferencia estructural en cómo ambas plataformas utilizan el dinero de los clientes.

A pesar de este ascenso, Duek aclaró que las billeteras virtuales no tienen la intención de reemplazar por completo el sistema bancario tradicional. «Las fintech no son la solución para todos los sectores, como es el caso de los créditos hipotecarios», concluyó.