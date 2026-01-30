Primera declaración de la madre de Bastián tras el accidente en Pinamar: ‘Fue todo un caos’

En una conmovedora entrevista, Macarena Collantes, madre de Bastián Jerez, se pronunció por primera vez tras el accidente que sufrió su hijo en Pinamar, revelando detalles desgarradores y cifras alentadoras sobre su estado de salud.

La madre, que se encontraba en Buenos Aires cuando ocurrió el accidente, recordó cómo recibió la devastadora noticia. “Trabajaba en el hospital de Moreno y en la carnicería cuando me llamaron. Era un amigo que me dijo que Bastián y Maxi (su padre) tuvieron un accidente”, relató Collantes.

Un viaje al caos

Al llegar a Pinamar, el panorama era desolador. “No vi a Bastián, ya estaba en terapia intensiva. Maxi estaba devastado y me abrazó, contándome lo sucedido. Fueron momentos de mucha angustia”, afirmó.

La incertidumbre de una madre

Recuerda que, en un principio, pensó que su hijo solo había sufrido una fractura, pero rápidamente se dio cuenta de la gravedad de la situación. “Nunca imaginé que se había lastimado la cabeza”, confesó.

El vínculo con Maximiliano Jerez

Collantes, tras seis años de separación de Jerez, habló sobre su relación actual. “No estoy enojada con él. Solo puedo decir que es un buen padre”, comentó, resaltando la cordialidad en la crianza compartida de Bastián.

La situación legal y el futuro de Bastián

Sobre el proceso legal que sigue al accidente, Collantes se mostró enfocada en la recuperación de su hijo. “No tengo abogado, lo único que quiero es que mi hijo se estabilice. Asumiré la dirección del caso porque debo velar por sus derechos”, expresó con determinación.

Momentos esperanzadores

En un tierno momento, recordó cuando Bastián abrió los ojos y la miró. “Tenía una mezcla de sentimientos y fe en que mi hijo se está recuperando”, relató visiblemente emocionada.

Estado de salud de Bastián

Macarena compartió que el último informe médico trae buenas noticias: “Le retiraron el respirador y ahora respira por sí mismo”, anunció con alivio.

Noticia en desarrollo