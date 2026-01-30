Los Beatles Renacen: Búsqueda del Tesoro y Fotos Exclusivas de Sam Mendes

Un evento cinematográfico emocionante está en camino: la saga de cuatro películas sobre The Beatles, dirigida por Sam Mendes, ha revelado las primeras imágenes de los actores que interpretarán a los icónicos miembros de la banda. ¡Conócelos!

Los actores que darán vida a los legendarios Beatles

El esperado proyecto cinematográfico ha mostrado cómo Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn y Harris Dickinson se transforman en Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon, respectivamente. Las primeras imágenes fueron compartidas este viernes, dejando a los fans ansiosos por la llegada de la película a los cines en abril de 2028.

Un vistazo a los personajes

Mescal, conocido por su trabajo en Hamnet, presenta a un Paul McCartney con el icónico corte de pelo ‘mop-top’, luciendo un atuendo clásico que evoca el ambiente del famoso bar The Cavern en Liverpool. Keoghan, quien interpreta a Ringo Starr, aparece en un estudio de grabación, con un look que incluye una camisa de lunares y auriculares al cuello.

John Lennon y George Harrison en acción

Por su parte, Dickinson, como John Lennon, muestra su característico estilo con gafas redondas y una guitarra, mientras que Quinn se presenta como un serio George Harrison, empuñando su guitarra.

Una campaña de descubrimiento único

Además de revelar las imágenes, Sony Pictures y Neal Street Productions han lanzado una interesante campaña que oculta 4000 postales en diferentes ciudades vinculadas a la historia de The Beatles, como Liverpool, Hamburgo, Nueva York y Tokio. Estas postales están situadas en lugares emblemáticos, ofreciendo a los fanáticos una experiencia de descubrimiento.

Postales firmadas y mensajes especiales

De las 4000 postales, 200 llevan las firmas de los actores protagonistas, añadiendo un toque personal a esta experiencia. Algunas de estas postales han sido ubicadas en el icónico cartel de Penny Lane y en la casa natal de Lennon, creando un enlace nostálgico con la historia de la banda.

Reviviendo un legado

El comunicado oficial indica que al revelar estas imágenes de manera física, se busca revivir la era en la que las noticias se compartían en papel y las firmas eran tesoros. Esta campaña pretende acercar a los fanáticos a los momentos que hicieron de The Beatles una leyenda, creando recuerdos que trascienden el tiempo.