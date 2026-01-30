Wall Street en descenso mientras Trump se alista para nominar a Kevin Warsh como jefe de la Fed

La incertidumbre en los mercados se intensifica con la inminente nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, generando reacciones en el mercado de acciones y en el dólar.

La reciente noticia sobre la posible nominación de Kevin Warsh por parte de la Casa Blanca ha impactado fuertemente los mercados estadounidenses. Los futuros de acciones y los bonos del Tesoro han visto descensos significativos, mientras que el dólar ha comenzado a ganar terreno.

Las Implicaciones de la Nominación de Warsh

La designación de Warsh, un exgobernador de la Reserva Federal, sugiere un enfoque más conservador en la política monetaria, lo que ha llevado a los inversores a ajustar sus expectativas sobre recortes de tasas de interés. Durante su mandato entre 2006 y 2011, Warsh abogó por mantener un ojo crítico sobre la inflación incluso en tiempos de crisis económica.

Reacciones del Mercado

Tras conocerse la noticia, el oro cayó un 6%, mientras que los contratos futuros del Nasdaq 100 disminuyeron un 1%. Estos movimientos indican que los operadores están revisando sus estrategias, anticipando un endurecimiento de las condiciones monetarias bajo la dirección del nuevo líder de la Reserva Federal. Este endurecimiento podría llevar a una desaceleración económica, enfriando el mercado accionario y pesando sobre los bonos, a la vez que respalda al dólar.

Opiniones de Expertos

Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, comentó que Warsh se presenta como una figura más ortodoxa en la política monetaria. Scholtes mencionó que, aunque podrían no esperarse cambios radicales, Warsh pondría más énfasis en el mandato dual, prestando atención al mercado laboral y posiblemente dilatando la reducción de la inflación.

Un Nuevo Capítulo en la Reserva Federal

La inminente elección de Warsh termina así con meses de especulaciones sobre quién liderará la Reserva Federal. Previos a esta decisión, la administración de Trump había criticado abiertamente al actual presidente, Jerome Powell, por no realizar recortes más agresivos en las tasas de interés. La expectativa se acentúa a medida que se acerca la fecha de anuncio.

Nociones Políticas y Expectativas

La toma de posición de Warsh también genera interrogantes. Recientemente, se alineó con la administración Trump, abogando por tasas de interés más bajas y contradiciendo su tradicional postura hawkish respecto a la inflación. Homin Lee, estratega macro senior de Lombard Odier, advirtió que evaluar las intenciones de Warsh en este contexto político es complicado y podría no alinearse completamente con sus opiniones pasadas.

Impacto en Grandes Empresas Tecnológicas

Los movimientos en los mercados también reflejan la reacción de los inversores a los resultados de empresas tecnológicas. Apple Inc., aunque reportó ventas trimestrales récord, vio un descenso leve en sus acciones debido a preocupaciones sobre los costos crecientes de producción.

El Mercado de Criptomonedas y Commodities

En el ámbito de las criptomonedas, Bitcoin ha caído hasta un 4%, extendiendo una liquidación que suma más de un 30% desde su máximo histórico en octubre. Además, el petróleo también retrocedió en medio de una creciente aversión al riesgo, aunque las tensiones geopolíticas con Irán mantienen el mercado alerta.

Resumen del Mercado

Los futuros de acciones han mostrado caídas: el S&P 500 y el Nasdaq 100 disminuyeron un 0,8% y un 1%, respectivamente. En cuanto a divisas, el índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,4%, mientras que el euro y la libra esterlina experimentaron ligeras caídas.