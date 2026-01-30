Alianza Lima brilla y vence a Sport Huancayo en el debut del Torneo Apertura 2026

En un electrizante debut del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima se impuso ante Sport Huancayo, dejando una impresionante marca con un 2-1 en el marcador. Conoce todos los detalles de este emocionante encuentro.

El Contexto del Partido

El enfrentamiento tuvo lugar el 30 de enero en el estadio IPD de Huancayo. Aunque el partido no fue transmitido por la señal de L1 Max debido a un inconveniente económico con 1190 Sports, los aficionados no se perdieron la oportunidad de seguirlo a través de las radios locales y capturar los momentos más destacados desde las gradas.

Goles que Marcaron la Tarde

Paolo Guerrero Abre el Marcador

El primer gol de Alianza Lima llegó de la mano de su estrella, Paolo Guerrero, quien ejecutó exitosamente un penal. La falta se sancionó tras un choque desmedido de un defensor de Huancayo sobre Renzo Garcés durante un tiro de esquina. Guerrero tomó la responsabilidad y, con un disparo potente, aunque el arquero Ángel Zamudio logró anticiparse, la pelota terminó en la red.

La Respuesta de Sport Huancayo

A pesar de la superioridad inicial de los ‘blanquiazules’, Sport Huancayo no tardó en mostrar sus credenciales. Con un juego dinámico, lograron igualar el marcador, manteniendo la emoción en las tribunas y entre los oyentes de radio.

Reacciones de los Aficionados

Los hinchas de Alianza, entusiastas y apasionados, compartieron videos del partido en redes sociales, donde se hicieron virales momentos clave como el penal de Guerrero. La atmósfera en el estadio fue electrizante, con un público que vibraba al ritmo del fútbol y la expectativa de cada jugada.

Un Inicio Prometedor

Este resultado marca un fuerte comienzo para Alianza Lima en el torneo, estableciendo una tendencia positiva desde el inicio de la competencia. Con el apoyo incondicional de su hinchada y la destreza de jugadores como Guerrero, el equipo espera seguir cosechando éxitos en la Liga 1 2026.