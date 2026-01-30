Fallece Catherine O’Hara, la icónica mamá de «Mi pobre angelito»

Catherine O’Hara: Una Leyenda de la Comedia se Despide a los 71 Años

La icónica actriz canadiense Catherine O’Hara, conocida por su excepcional talento en cine y televisión, falleció a los 71 años en su hogar de Los Ángeles tras una breve enfermedad. Su mánager ha confirmado la triste noticia, dejando un legado imborrable en el mundo de la actuación.

Una Trayectoria de Éxito y Reconocimiento

Catherine O’Hara, quien se destacó en la serie Schitt’s Creek, ha sido reconocida por su versatilidad y brillantez a lo largo de más de cinco décadas en la industria. Su carrera despegó con la aclamada serie canadiense Second City Television, lo que le valió su primer Emmy. A lo largo del tiempo, O’Hara demostró su capacidad para reinventarse, especialmente con su papel de Moira Rose en Schitt’s Creek, que le otorgó su segundo Emmy.

Un Regreso Impactante

El éxito de O’Hara no se limitó al pasado; su actuación en Schitt’s Creek fue un verdadero trampolín que la llevó a recibir numerosos ofrecimientos para proyectos en televisión. Así, muchos jóvenes espectadores, incluso aquellos que no la recordaban por su emblemático «¡Kevin!» en Mi pobre angelito, la redescubrieron en The Last of Us de HBO Max y en The Studio de Apple TV, donde interpretó a una ejecutiva de Hollywood enfrentando la marginación.

Un Legado Cinematográfico Inigualable

En el ámbito cinematográfico, O’Hara dejó una huella indeleble en películas memorables como Después de hora de Martin Scorsese y Beetlejuice de Tim Burton, además de su papel en las entrañables entregas de Mi pobre angelito, donde interpretó a la madre de Kevin, el personaje de Macaulay Culkin.

Colaboraciones Memorables y Voces Icónicas

La actriz también fue una frecuente colaboradora del director Christopher Guest, participando en sus aclamados falsos documentales como Best in Show y A Mighty Wind. Además, prestó su voz a personajes entrañables en queridas películas animadas como El extraño mundo de Jack y Pollitos en fuga, asegurando que su legado perdure no solo en imagen, sino también en la memoria colectiva.