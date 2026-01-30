Dólar Blue: Cierre del 30 de enero de 2026

¡Dólar Blue al Alza! Cotizaciones Actualizadas del 30 de Enero de 2026

Este viernes, el mercado cambiario muestra intensas fluctuaciones. Descubre a cuánto cerró el dólar en todas sus versiones.

Cierre del Dólar Blue: ¿Cuál es Su Valor Hoy?

En la jornada de hoy, el dólar blue, el tipo de cambio no oficial, se posiciona en $1.450,00 para la compra y $1.470,00 para la venta.

Estado del Dólar Oficial: ¿Cómo se Compara?

De acuerdo a la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial cierra en $1.415,00 para la compra y $1.465,00 para la venta.

Dólar MEP: Los Números del Mercado de Valores

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, concluye la jornada cotizando a $1.459 para la compra y $1.460 para la venta.

Dólar Contado con Liquidación: Últimos Datos

El dólar contado con liquidación (CCL) finalizó la jornada con un valor de $1.499,20 para la compra y $1.499,60 para la venta.

Dólar Cripto: Precios en el Mercado de Criptomonedas

En el ámbito de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto se establece en $1.501,80 para la compra y $1.501,90 para la venta.

Dólar Tarjeta: ¿Cúanto Debemos Pagar?

El tipo de cambio que se utiliza en los resúmenes de tarjeta se sitúa hoy en $1.904,50 como referencia del dólar tarjeta/turista.

Riesgo País: Indicador Actualizado

El riesgo país, evaluado por JP Morgan, indica una cifra de 495 puntos básicos, reflejando la situación financiera del país en comparación con Estados Unidos.