UTA y Transporte Logran Acuerdo Salarial

El gremio de la UTA ha alcanzado un acuerdo salarial con las empresas de transporte, eliminando así la amenaza de un paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, confirmó este viernes que, tras intensas negociaciones, se logró un pacto salarial que busca mejorar las condiciones de los trabajadores del transporte público.

Detalles del Acuerdo Salarial

El nuevo acuerdo contempla un incremento salarial del 4% distribuidos en tres etapas: un 1,4% en enero, un 1,3% en febrero y otro 1,3% en marzo. Esto eleva progresivamente el salario básico de los conductores, comenzando con $1.389.180 en enero y alcanzando $1.545.278 para abril.

Gratificaciones Adicionales

Además, se incluirá una gratificación no remunerativa de $320.000 para los meses de diciembre a abril, pagada en tres cuotas, lo que contribuirá a mejorar la situación económica de los trabajadores durante este periodo crítico.

Una Solución Clave para el Servicio Público

La reunión en el Ministerio de Trabajo, a la que asistieron numerosas cámaras empresariales del sector, fue crucial para desactivar el paro que amenazaba la prestación del servicio de transporte público, asegurando la continuidad de un servicio esencial para miles de usuarios en el AMBA.

Representación de Empresas

El encuentro estuvo encabezado por el ministro Julio Cordero y contó con la participación de representantes de diversas cámaras del transporte, incluidas AEETA, CEAP, CETUBA, CTBA y CEUTUPBA, quienes jugaron un papel fundamental en el avance del acuerdo.

Noticia en desarrollo