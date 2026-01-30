Mariano Fernández: «El riesgo país cae en Argentina y en emergentes por el aumento del riesgo en países centrales»

La reciente disminución del Riesgo País en Argentina ha generado diversas opiniones entre expertos, quienes advierten que no se trata de un logro exclusivo del país, sino de un fenómeno global vinculado a la desdolarización y la inestabilidad económica internacional.

El economista Mariano Fernández, destacado académico y analista, analiza la caída del Riesgo País en una reciente entrevista en Modo Fontevecchia, donde asegura que este patrón se observa en varios países emergentes, no solo en Argentina. Según Fernández, “no solo el riesgo disminuye en Argentina, sino que también en naciones como Turquía y Ecuador, debido a la percepción de riesgo creciente en mercados más desarrollados».

Tensiones Geopolíticas y Desdolarización

El análisis de Fernández resalta un contexto global complicado, donde las tensiones geopolíticas y las decisiones económicas de Estados Unidos están provocando una desdolarización en diversas economías. Este fenómeno lleva a los inversores a reconsiderar sus activos, lo que, en consecuencia, podría favorecer a los bonos de países emergentes.

Impacto en la Economía Argentina

Aunque el Riesgo País en Argentina ha mostrado una tendencia a la baja, Fernández enfatiza que esta realidad se aprecia en otros lugares, sugiriendo que el riesgo real podría estar alterando la dinámica de los mercados. “La clave está en cómo el gobierno pueda utilizar este flujo de capital para fortalecer sus reservas y la independencia del Banco Central”, afirma.

Comparativa con Brasil y Otras Economías

Fernández también compara la situación argentina con la de Brasil, que ha comenzado a acumular oro como estrategia frente a la devaluación del dólar, algo que Argentina aún no está considerando de manera efectiva. Este enfoque diferente hacia las reservas puede ser crucial en los próximos meses.

Perspectivas para el 2026

El economista es cauteloso respecto al futuro inmediato: “No hay demasiadas certezas sobre lo que sucederá en los próximos meses, dado el panorama global incierto. Argentina, en especial, está atravesando un periodo recesivo peculiar y no se observa un claro camino hacia la recuperación”.

Recuperación Económica en Debate

La pregunta que queda en el aire es: ¿cuándo saldrá Argentina de esta recesión? Fernández argumenta que la reciente disminución del Riesgo País no indica una mejora estructural en la economía argentina, sino un cambio en la percepción del riesgo a nivel internacional.

“Estamos viendo cómo el riesgo aumenta en lo que antes se consideraba seguro, lo que influye directamente en la relación entre las economías emergentes y desarrolladas”, concluye Fernández, invitando a una reflexión crítica sobre el futuro económico del país.