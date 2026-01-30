Juez declara concurso de acreedores a la textil murciana Liwe (Inside)

Liwe Española S.A. Enfrenta Concurso de Acreedores: ¿Qué Sucederá Ahora?

La empresa murciana, conocida por sus tiendas Inside, ha sido declarada en concurso por el juzgado, dejando a su futuro en estado incierto.

El juzgado de lo Mercantil número 3 de Murcia ha tomado la decisión de declarar a Liwe Española S.A. en situación de concurso, lo que implica que la compañía estará bajo administración concursal. Este proceso fue notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado jueves.

Detalles del Concurso Voluntario

Liwe Española, que tiene su sede en Puente Tocinos, solicitó el concurso voluntario de acreedores el 19 de enero, y ahora el tribunal se encargará de designar un administrador concursal. A pesar de esta situación, la empresa ha comunicado que mantendrá la gestión sobre su patrimonio.

Objetivos y Estrategias de Reorganización

La compañía busca preservar su viabilidad y asegurar la continuidad de sus operaciones. En el último año, Liwe ha implementado varias medidas de reorganización interna, enfocándose en optimizar su estructura de costos, priorizar mercados estratégicos y mejorar su eficiencia operativa. Estos esfuerzos han mostrado resultados positivos en comparación con ejercicios anteriores.

Operaciones Comerciales en Curso

En una nota firmada por su presidente, Juan Carlos Pardo, la empresa afirmó que sigue funcionando con normalidad en términos de actividad comercial y logística, y asegura que está al día con sus pagos a proveedores y acreedores.

Contexto Financiero

El 19 de enero, la CNMV suspendió de forma cautelar la cotización en bolsa de Liwe Española, poco después de que la compañía solicitara el concurso. Esta medida se debe al rechazo, por parte del juzgado, de un plan de reestructuración que intentaba abordar una deuda total de 55 millones de euros.

Desde abril de 2025, Liwe ha estado negociando con sus acreedores, y a pesar de contar con el apoyo de entidades importantes como Caixabank y Caja Rural Central, su plan fue rechazado el pasado 9 de enero.

El mercado cerró el pasado 16 de enero con la acción de Liwe fijada en un precio de 10 euros, lo que marca un punto crítico en su trayectoria financiera. La atención ahora se centra en las decisiones que tomará el administrador concursal designado y en cómo la empresa enfrentará este desafío significativo.