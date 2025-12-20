Combo Explosivo: Así se Originó el Incendio en el Centro de Bariloche

Un incendio forestal desató el pánico en Bariloche, y ahora la justicia investiga su origen. Un trabajador del Sanatorio San Carlos enfrenta cargos por su presunta negligencia en el incidente.

El Origen del Fuego que Alarmó a Bariloche

A tan solo un día del alarmante incendio forestal en el centro de Bariloche, la Justicia de Río Negro ha tomado medidas, imputando a un empleado de mantenimiento del Sanatorio San Carlos. Las llamas, que comenzaron cerca de esta institución, obligaron a un fuerte despliegue de bomberos y brigadistas para controlar la situación.

Cómo Se Desató el Incendio

El día de los hechos, entre las 13 y las 13:30, el acusado utilizó una amoladora en una estructura de hierro próxima a pastizales secos en la ladera del Cerro Runge. Las chispas generadas por la herramienta ocasionaron un incendio que rápidamente se esparció por la pendiente, aumentando su riesgo debido a las condiciones climáticas.

Consecuencias de la Negligencia

El fiscal de la causa, Facundo D’ Apice, argumentó que el empleado actuó con negligencia al operar en un lugar no seguro. Esta acción puso en riesgo edificaciones cercanas, pacientes del sanatorio y transeúntes.

Investigaciones en Curso

Las autoridades han asegurado la herramienta utilizada y están realizando pericias exhaustivas. Se encuentra en investigación cómo fue que el fuego logró propagarse, obteniendo imágenes de cámaras de seguridad que respaldan la hipótesis de inicio del incendio por chispa de metal.

Un Megaoperativo para Combatir las Llamas

Decenas de bomberos y brigadistas de diversas unidades intervinieron de inmediato, ante el avance voraz del fuego, que alcanzó llamas de hasta diez metros de altura. El operativo incluyó helicópteros y aviones hidrantes para controlar esta emergencia sin precedentes.

Impacto en la Comunidad

La proximidad del incendio llevó a una situación crítica en el sanatorio, donde se prepararon para evacuar a los pacientes. La densa columna de humo y el riesgo inminente llevaron a muchos vecinos a autoevacuarse, mientras otros colaboraban intentando extinguir el fuego desde sus hogares.

Estado Actual y Reacciones

Después de horas de intenso trabajo, el incendio fue controlado y se prevé que se necesiten hasta cuatro meses para completar la investigación. Aunque el trabajador imputado fue liberado, ya no se encuentra en custodia.

Lecciones de un Incendio Desgarrador

Las autoridades recalcan la importancia de operar herramientas peligrosas con la debida atención a los protocolos de seguridad, especialmente en una provincia ya en estado de emergencia ígnea. La comunidad sigue atenta a las repercusiones de este evento que puso en jaque a Bariloche.