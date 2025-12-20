Lula a la UE: ¡Necesitamos valor político para avanzar en el acuerdo Mercosur!

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su deseo de que el tan esperado tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea se firme el próximo mes. Sin embargo, el acuerdo enfrenta significativas tensiones políticas que podrían retrasar aún más su oficialización.

Retos en la Firma del Acuerdo

A pesar de las expectativas de altos funcionarios de la UE de firmar el trato durante un evento reciente en Brasil, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un retraso. La razón: la necesidad de abordar preocupaciones planteadas por varios Estados miembros europeos.

Protestas que Amenazan el Progreso

Recientes manifestaciones por parte de agricultores europeos, sumadas a la oposición de países como Francia e Italia, han puesto en jaque un acuerdo que lleva más de 26 años en negociaciones. Los productores agrícolas están alarmados ante la posibilidad de ver inundados sus mercados con productos agrícolas sudamericanos que, según ellos, se producen bajo estándares ambientales menos estrictos.

Lula y la Insistencia en la Voluntad Política

Durante una cumbre en Foz do Iguacu, Lula subrayó que el avance de las negociaciones depende fundamentalmente de la voluntad política de los líderes europeos. En sus palabras, “sin coraje y voluntad política, no se podrá concretar un acuerdo que ha sido tan prolongado.”

Un Mercado Potencialmente Gigantesco

Si se concreta la firma, el tratado abarcaría un mercado de 780 millones de personas, representando aproximadamente un cuarto del PIB mundial. El acuerdo es percibido como una oportunidad para que la Unión Europea amplíe sus exportaciones de vehículos, maquinaria y vinos hacia América Latina, mientras que facilitaría la entrada de productos sudamericanos como carne, azúcar y soja en Europa.

Resistencia Francesa y Alianzas Estratégicas

Francia ha liderado la oposición al acuerdo, con el presidente Emmanuel Macron destacando su renuencia a apoyar el tratado en el corto plazo. Macron ha mantenido conversaciones con otros líderes europeos para considerar alternativas que aborden las inquietudes de los agricultores.

Mirada Hacia el Futuro

Lula insistió en que la oposición de un solo país no debería ser capaz de bloquear el acuerdo. “Esperemos que las decisiones estén a favor de Mercosur, del multilateralismo y del desarrollo de nuestras naciones,” concluyó, reafirmando su compromiso con el avance de las negociaciones.