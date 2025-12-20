Corrientes: Detalles del Bono Navideño de $500,000 para Estatales y Jubilados

El Gobierno de Corrientes ha implementado medidas económicas clave para ayudar a las familias durante las festividades, incluyendo un atractivo bono navideño y ofertas especiales en productos de fin de año.

En una decisión que busca aliviar el impacto económico en los trabajadores públicos, el Gobierno de Corrientes ha anunciado un conjunto de iniciativas que incluyen un bono de Navidad, la presentación de una canasta navideña a precios accesibles y promociones especiales a través del Banco de Corrientes.

Detalles del Bono de Navidad

El bono navideño destinado a empleados públicos será de $500.000, distribuidos en tres pagos. Esta medida busca ofrecer estabilidad financiera durante el receso estival y ayudar a las familias a sobrellevar los gastos típicos de las festividades.

Canasta Navideña 2025: Ahorros para los correntinos

En colaboración con el Banco de Corrientes y la Cámara Correntina de Supermercados y Autoservicios, se ha lanzado la Canasta Navideña 2025. Esta canasta está valorada en $11.990, lo que representa un ahorro del 30% comparado con precios de mercado.

La canasta incluye productos esenciales para las celebraciones, como una sidra etiqueta blanca, un ananá fizz, pan dulce, budín, turrón y garrapiñada. Los clientes del banco disfrutarán de beneficios adicionales:

Promociones Exclusivas

Durante las fechas especiales del 22, 23, 29 y 30 de diciembre, los pagos realizados con tarjetas de débito o crédito Visa y Mastercard tendrán un 40% de descuento. Esto reduce el precio final de la canasta a $7.194, lo que representa un ahorro total del 58% en comparación con otras ofertas del mercado.

Adicionalmente, del 19 al 21 de diciembre y el 3 y 4 de enero, los usuarios de la billetera virtual MODO recibirán un reintegro del 40% en comercios adheridos.

Vigencia y Beneficios para el Comercio Local

Las ofertas y promociones estarán disponibles desde el 22 de diciembre hasta el 31 de enero de 2026. Estas medidas tienen como propósito impulsar la economía local y facilitar el acceso a productos navideños a precios razonables para las familias correntinas.

Para más información sobre los locales que participan y los términos de las promociones, los interesados pueden consultar el sitio oficial del Banco de Corrientes.