¡Comienza el Hot Sale! 4 formas de obtener descuentos en turismo

Desde el lunes 11 de mayo hasta el miércoles 13, el evento más esperado del comercio electrónico argentino reúne ofertas atractivas para todos los viajeros. Con un enfoque especial en financiación y descuentos, el Hot Sale promete revolucionar las compras online.

Todo lo que Necesitas Saber sobre el Hot Sale 2026

El Hot Sale 2026, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se presenta como una oportunidad inigualable para adquirir productos y servicios con grandes descuentos en línea. Con la participación de más de 800 marcas, se anticipa un evento repleto de promociones, especialmente en el ámbito de viajes, donde muchas familias y aventureros podrán acceder a ofertas únicas.

Ofertas Exclusivas en Viajes

Durante el Hot Sale, los consumidores podrán disfrutar de hasta un 15% de descuento en alojamientos a través de plataformas de reservas. La tendencia muestra que el 46% de la comunidad viajera se beneficiará de descuentos al momento de planificar sus escapadas este año.

Rumbo a los Destinos Más Solicitados

Este año los viajeros argentinos prefieren destinos internacionales, con un interés particular en Brasil, Estados Unidos y Europa. Las ciudades más elegidas incluyen a Rio de Janeiro, San Pablo, Miami y Nueva York, reflejando una clara inclinación hacia viajes al exterior.

La anticipación de compra se mantiene en aproximadamente 90 días, lo que indica que los argentinos siguen organizando sus escapadas con una sólida planificación financiera.

Promociones y Novedades

En este Hot Sale, los clientes del Club Smiles podrán disfrutar de la opción “Viaje Fácil”, que permite congelar los precios de pasajes hasta 11 meses antes de volar. Esto brinda la ventaja de planificar múltiples viajes sin la necesidad de contar con el dinero o millas de inmediato.

Las ofertas abarcan más de 60 destinos, con descuentos de hasta el 30% en pasajes aéreos y promociones para accrual de millas. Además, habrá una hora especial de descuentos cada día del evento, centrada en destinos de alta demanda como Estados Unidos y otros lugares icónicos.

Excelentes Opciones para las Vacaciones de Invierno

Con una búsqueda creciente de paquetes internacionales -70% frente a un 30% de interés en vuelos nacionales-, las vacaciones de invierno de este año se prevén con gran dinamismo. Los viajeros se inclinan mayoritariamente por países como Brasil y el Caribe, con Iguazú, Bariloche y Buenos Aires como opciones destacadas a nivel local.

Beneficios en Alojamiento y Transporte

Durante este evento, las tarifas en hoteles nacionales y servicios aéreos contarán con descuentos de hasta el 60%, además de planes de financiación en cuotas sin interés. Esta opción es especialmente atractiva para quienes buscan disfrutar de la nieve y escapadas de fin de semana.

Facilita tu Búsqueda con Tecnología de Punta

Despegar, una de las agencias más innovadoras, recomienda usar su asistente virtual SOFIA, que permite comparar precios y personalizar itinerarios en tiempo real, facilitando la búsqueda de las mejores ofertas.

Este Hot Sale 2026 se presenta como la oportunidad perfecta para soñar y planear el viaje que siempre has deseado. Con descuentos, facilidades de pago y una amplia variedad de destinos, no querrás dejar pasar esta ocasión.